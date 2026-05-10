Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2).
На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.
Второе место делят защитник «Уайлд» Куинн Хьюз (13 баллов в 9 играх, 4+9, сегодня – 1+1) и форвард «Вегаса» Митч Марнер (13 в 9, 6+7).
Четвертым в списке идет форвард «Каролины» Тэйлор Холл (12 в 8, 3+9, сегодня – ассистентский хет-трик в матче с «Филадельфией»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Особенно великие спесЮлисты данного сайта.не ну они же работают чисто за идею.это все знают этим смесЮлистам говорят мы готовы дать вам зп 17 лямов в год. Они такие. Что вы такое несете. Я готов работать за 10 лямов в год. Зачем мне эти деньги. Я альтруист по жизни.могу даже бесплатно
Правда?? Я к тому что оставть его в покое. Получил такой контракт и получил. Агенту только плюс( ну и комиссия наверняка)) а все остальное лирика.и ничего больше