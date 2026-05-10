Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2

Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2).

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ . Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.

Второе место делят защитник «Уайлд» Куинн Хьюз (13 баллов в 9 играх, 4+9, сегодня – 1+1) и форвард «Вегаса » Митч Марнер (13 в 9, 6+7).

Четвертым в списке идет форвард «Каролины» Тэйлор Холл (12 в 8, 3+9, сегодня – ассистентский хет-трик в матче с «Филадельфией»).