  • Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2). 

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша. 

Второе место делят защитник «Уайлд» Куинн Хьюз (13 баллов в 9 играх, 4+9, сегодня – 1+1) и форвард «Вегаса» Митч Марнер (13 в 9, 6+7). 

Четвертым в списке идет форвард «Каролины» Тэйлор Холл (12 в 8, 3+9, сегодня – ассистентский хет-трик в матче с «Филадельфией»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс''
Кто то скажите ему что 17 млн только со следующего сезона
Кто то скажите ему что 17 млн только со следующего сезона
😀😀😀
переплатили говорили они...
переплатили говорили они...
Наверно да но у Соты выбора небыло по сути. У них пожалуй никогда небыло игрока такого калибра.другой вопрос что Капризову при каждом удобном( вернее не удобном случае ) будут припоминать сумму контракта
Особенно великие спесЮлисты данного сайта.не ну они же работают чисто за идею.это все знают этим смесЮлистам говорят мы готовы дать вам зп 17 лямов в год. Они такие. Что вы такое несете. Я готов работать за 10 лямов в год. Зачем мне эти деньги. Я альтруист по жизни.могу даже бесплатно
Правда?? Я к тому что оставть его в покое. Получил такой контракт и получил. Агенту только плюс( ну и комиссия наверняка)) а все остальное лирика.и ничего больше
При чём тут куры? Переплатили, я тоже так считаю. Хьюз сколько должен получать тогда?
