  Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф

Кирилл Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2). Его признали первой звездой встречи. 

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша. 

Сегодня Кирилл (23:27, 3:11 – в большинстве) завершил матч с «+3». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ (еще 6 раз не попал в него), сделал 2 блока и 1 перехват при 2 потерях. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Как бы хотелось чтобы Сота выбросила Лавин и прошла дальше) Но мечты....
Ответ KOT_B_yHTAX
Для этого Эк должен выйти. Без него сложно
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну это нереально, сам понимаешь. Лавину не остановить.
Очень важно отметить, что Капризов набрал такую статистику против Далласа и Колорадо! Это не Фили или Оттава, а топовые команды лиги. И на их фоне у Кирилла +11 и 14 очков. Топище!
Ответ Maasd4m
Вопросы к организации: почему команды топ-4 их турнира должны убивать друг друга в первых двух раундах, хотя зарабатывают очки в регулярке для лучшего посева???
Про логистику туфта несусветная, люди итак играют в дивизионах по 6 раз за сезон, так хотя бы во втором раунде разведите команды уже!!!
Вегас и Минька была бы более адекватная пара и Колорадо-Анахайм, но нет - сейчас централка переубивает друг друга, а Вегас, который пинал х.. весь сезон, пройдет уставшего победителя соседней пары и выйдет в финал.. Просто неадекватность, как она есть..
Ответ Maasd4m
А как на счет Тарасенко(бесплатно получили), лучшее усиление наверное в таких условиях. Хьюз просто божит тоже. Самый крутой менеджмент этого года, лишний раз показывая почему канадские команды не выирывают КС,
Очень сильный матч, и ведь были еще хорошие моменты забросить.
Миннесоте нужно брать следующий домашний матч и повышать градус почти до предела в этой красивой, результативной серии.
Миннесота я думаю ещё поборется...
Ответ Слобода
Не может быть, серьёзно? А то местные эксперты, которые в начале декабря отдавали Арт Росс Маккиннону, сказали что будет свип. А это уважаемые люди
Ответ Слобода
Если как сегодня будут играть, почти идеальный матч.
Трижды по пустым промазал, обидно
Жёсткий тип, вроде такой медведь на коньках, а всё получается и всё умеет, видно что трудолюбивый и целеустремлённый, молодчик!
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 14 (4+10)
Барбашёв 7 (3+4)
Дорофеев 6 (4+2)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Кучеров 6(1+5)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Тарасенко 4 (2+2)
Ничушкин 3 (1+2)
Свечников 3 (1+2)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Болеем за наших!

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь изменений ждём у лидеров в КС27!
Кто тут писал что он "некубковый"?
Смотрю на Тараса, как он оказался никому не нужен это вопрос конечно! 30% успеха дикарей это его игра. НЕ просто помогает, а тащит игры. Играть против него это всегда не реально сложно, интеллект на высочайшем уровне.
