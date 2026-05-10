Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф

Кирилл Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (5:1, 1-2). Его признали первой звездой встречи.

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.

Сегодня Кирилл (23:27, 3:11 – в большинстве) завершил матч с «+3». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ (еще 6 раз не попал в него), сделал 2 блока и 1 перехват при 2 потерях.