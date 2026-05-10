Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2). Его признали первой звездой встречи.
На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.
Сегодня Кирилл (23:27, 3:11 – в большинстве) завершил матч с «+3». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ (еще 6 раз не попал в него), сделал 2 блока и 1 перехват при 2 потерях.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Про логистику туфта несусветная, люди итак играют в дивизионах по 6 раз за сезон, так хотя бы во втором раунде разведите команды уже!!!
Вегас и Минька была бы более адекватная пара и Колорадо-Анахайм, но нет - сейчас централка переубивает друг друга, а Вегас, который пинал х.. весь сезон, пройдет уставшего победителя соседней пары и выйдет в финал.. Просто неадекватность, как она есть..
Миннесоте нужно брать следующий домашний матч и повышать градус почти до предела в этой красивой, результативной серии.
Капризов 14 (4+10)
Барбашёв 7 (3+4)
Дорофеев 6 (4+2)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Кучеров 6(1+5)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Тарасенко 4 (2+2)
Ничушкин 3 (1+2)
Свечников 3 (1+2)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Болеем за наших!
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь изменений ждём у лидеров в КС27!