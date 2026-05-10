«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
Денверцы впервые потерпели поражение в текущем плей-офф НХЛ. В первом раунде они выбили «Лос-Анджелес» (4-0).
В тройку звезд встречи вошли три игрока «Уайлд» – форвард Кирилл Капризов (3 очка, 1+2), защитник Куинн Хьюз (2 очка, 1+1, победный гол) и вратарь Йеспер Валльстедт (35 сэйвов после 36 бросков).
У победителей 3 (1+2) очками также отметился защитник Брок Фэйбер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Не получилось в первую очередь из-за недонастроя относительно соперника, Миннесота переборола, показала больше желания, а обратно ударить при такой разнице в настрое на игру у Эвс запала не оказалось.
Одна игра не показатель, всё на данном этапе под контролем Эвс. Уроки должны быть извлечены, план на третью игру должен быть другой. Право на "выйти в полноги попробовать выйграть" использовано. Если выйдут так и на следующий матч, будут уже вопросы. Давать жизнь Миннесота не желательно, чтобы спускать серию на волю отскоков при 2-2 в серии. Нужно душить в четвёртом матче. У Минек просто нет достаточно оружия, чтобы тягаться на равных при одинаковом настрое на игру.
Но по поводу ещё раз повозить штаны и попробовать в полноги выиграть, наверно так не надо делать. Лучше выйти на 4 матч с чёткой целью его забрать и играть соответствующе. 2-2 вообще не охото видеть. Минни всё-таки много больше могет по сравнению с ЛА.