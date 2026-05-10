«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков

«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче.

«Миннесота » обыграла «Колорадо » (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

Денверцы впервые потерпели поражение в текущем плей-офф НХЛ . В первом раунде они выбили «Лос-Анджелес» (4-0).

В тройку звезд встречи вошли три игрока «Уайлд» – форвард Кирилл Капризов (3 очка, 1+2), защитник Куинн Хьюз (2 очка, 1+1, победный гол) и вратарь Йеспер Валльстедт (35 сэйвов после 36 бросков).

У победителей 3 (1+2) очками также отметился защитник Брок Фэйбер.