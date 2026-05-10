«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков

«Миннесота» обыграла «Колорадо» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). 

Денверцы впервые потерпели поражение в текущем плей-офф НХЛ. В первом раунде они выбили «Лос-Анджелес» (4-0). 

В тройку звезд встречи вошли три игрока «Уайлд» – форвард Кирилл Капризов (3 очка, 1+2), защитник Куинн Хьюз (2 очка, 1+1, победный гол) и вратарь Йеспер Валльстедт (35 сэйвов после 36 бросков). 

У победителей 3 (1+2) очками также отметился защитник Брок Фэйбер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Отлтчная игра от Миннесоты. Плотно в средней зоне, не давая Колорадо свободного пространства для раскатывания. Отсутствие свободных зон в своей растаскивание игроков колорадо по бортам. Четкая реализация большинства. Игра вратаря на уровне. А по игре в позиционном нападении Миннесота сильнее. При игре 5на 5 при позиционном нападении Колорадо вообще ничего не мог.
согласен, Колорадо не был похож на самого себя и это заслуга игроков Вайлд
Фэйбер 1+2 тоже. Недооцениваете парня, а он хорош ))
даже отдельную нарезку сделали про него во время трансляции
Ну что Каприз на первое место вышел среди бомбардиров, поздравляю
Очень хорошая силовая борьба от Миннесоты💪
Борн ту би Уайлд.) Классно закрыли, в игроком плане прежде. Тем интереснее эта битва будет смотреться.) Кроме всего прочего хочется отметить, что на данный момент и скорее всего и на выходе, Западный постсИзон выглядит куда более живописным нежели Восточный, в пику регулярке.)
Хьюзище просто космос. Их блулайн с Фэйюером читерство какое-то.
Минька удивила, просто супер-матч. И Валльстед кураж поймал и нападающие. А Колорадо какие-то несобранные со старта вышли как будто бы
План Эвс был в том, чтобы отсидеться, отдать инициативу, отобороняться и выстреливать на контратаках, дожимать уставших Минек, как это было в третьем матче с ЛА.
Не получилось в первую очередь из-за недонастроя относительно соперника, Миннесота переборола, показала больше желания, а обратно ударить при такой разнице в настрое на игру у Эвс запала не оказалось.
Одна игра не показатель, всё на данном этапе под контролем Эвс. Уроки должны быть извлечены, план на третью игру должен быть другой. Право на "выйти в полноги попробовать выйграть" использовано. Если выйдут так и на следующий матч, будут уже вопросы. Давать жизнь Миннесота не желательно, чтобы спускать серию на волю отскоков при 2-2 в серии. Нужно душить в четвёртом матче. У Минек просто нет достаточно оружия, чтобы тягаться на равных при одинаковом настрое на игру.
Смысла выпрыгивать из штанов и устраивать в этой серии свип для эвс никакого нет. Как выглядит сота, когда эвс включается даже не на 100, а на 80%, показали домашние матчи. Попробовали сегодня неэнергозатратно повозить штаны на выезде, не получилось, да и ладно. Такое в ПО, которое дело длинное, встречается сплошь и рядом. Не удивлюсь, если и в 4й игре будет что то подобное. Преимущество своей площадки никуда не денется, а включатся они могут в любой момент. Вопрос в стратегии - форсировать в 4й 5й играх или опять попробовать малой кровью, но с риском свалиться в 7ю.
Да, согласен. Вижу теперь вы слишком уверены в команде.
Но по поводу ещё раз повозить штаны и попробовать в полноги выиграть, наверно так не надо делать. Лучше выйти на 4 матч с чёткой целью его забрать и играть соответствующе. 2-2 вообще не охото видеть. Минни всё-таки много больше могет по сравнению с ЛА.
Миннесота по сравнению с прошлогодней – просто небо и земля. Выросли на две головы. Ну и приход Хьюза – лучшее, что могло произойти. Если Дикари возьмут КС, Хьюз железный претендент на Конн Смайт.
Миннесота по составу способна играть в любой хоккей, а Колорадо только в определенный и не сказал бы что Колорадо заведомо сильнее. Форвардов для взламывания обороны у Колорадо почти нет, поэтому всегда так важен был Ничушкин. Сейчас Вэл не феерит, остальные игроки для чистого льда. А вот в Миннесоте абсолютно универсальные игроки, как бы им вообще все равно как играет соперник и если бы у Миннесоты была хорошая спецбригада меньшинства то всем стало бы плохо, а так вот в меньшинстве Миньки плохи и дают шансы всем
