22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона

Джексон Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф.

Форвард «Каролины» Джексон Блэйк набрал 3 (2+1) очка с голом в овертайме в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 4-0).

Американец (22 дня 279 дней) стал самым молодым игроком «Харрикейнс» с решающим голом в серии.

В истории франшизы (с учетом достижений «Хартфорда») он занимает 2-е место, уступив Ульфу Самуэльссону (1986, 22 года 17 дней).

В 1986 году швед стал автором победной шайбы в третьем матче полуфинала дивизиона (первого раунда) с «Квебеком» (9:4, 3-0).

Примечательно, что это была единственная выигранная кубковая серия в истории выступлений «Уэйлерс» в НХЛ (с 1979 по 1997 год).