«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
«Каролина» выбила «Филадельфию» во втором раунде Кубка Стэнли (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) и вышла в финал Восточной конференции.
В первом раунде «Харрикейнс» прошли «Оттаву» (4-0). Таким образом, команда под руководством Рода Бринд’Амора прошла первые два раунда без поражений.
Это первый такой случай при текущем формате плей-офф (4 раунда, все серии до до 4 побед). Он был введен в 1987 году (с 1980 по 1986 год серии первого из четырех раундов игрались до 3 побед).
В целом в истории лиги «Каролина» стала 5-й командой с 8 победами в 8 играх со старта плей-офф.
9 побед – «Эдмонтон»-1985 (выиграл Кубок Стэнли, 15 побед и 3 поражения в розыгрыше);
8 побед – «Детройт»-1952 (выиграл Кубок Стэнли, 8-0), «Монреаль»-1960 (выиграл Кубок Стэнли, 8-0), «Сент-Луис»-1969 (уступил в финале, 8-4), «Каролина»-2026;
Важный нюанс... Сент-Луис играл в конференции команд новичков, образованной в результате расширения лиги 1967, поэтому вполне логично что они получили по щам в финале от более матёрого и опытного Монреаля.