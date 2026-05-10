«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12

«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Роде Бринд’Аморе.

«Каролина » выбила «Филадельфию» во втором раунде Кубка Стэнли (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче).

«Харрикейнс» вышли в финал Восточной конференции во 2-м сезоне подряд и в 4-й раз за 8 сезонов при главном тренере Роде Бринд’Аморе (руководит командой с 2018 года).

Предыдущие три серии были проиграны с общим счетом 1-12 (0-4 от «Бостона» в 2019 году, 0-4 и 1-4 от «Флориды» в 2023-м и 2025-м).

В истории франшизы выход в финал Востока (или полуфинал) стал 7-м (ранее также 2002, 2006 и 2009). В прошлый раз выиграть серию на этом этапе команде удалось в 2006 году – у «Баффало» (4-3).

В этом году соперником «Каролины» в финале конференции будут «Сэйбрс» или «Монреаль» (1-1 в серии после двух матчей).