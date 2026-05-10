Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф

Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативностью в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 4-0 в серии).

В 8 играх текущего плей-офф на его счету 3 (1+2) очка и 16 минут штрафа.

Сегодня за 17:17 (4:22 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».