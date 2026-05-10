Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не принял участия в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3 ОТ, 0-4 в серии).
В 3 играх серии на счету россиянина ни одного очка.
Всего в 8 матчах текущего плей-офф Мичков набрал 1 (0+1) балл за результативность с полезностью «минус 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Но регулярку провел более менее норм для своего времени, для третьего звена и второй бригады большинства.
Так бывает, что тренеру игрок не подходит и это норм. Но что не норм это отношение франшизы к самого главному проспекту и в этом уже вина генмена Бриера.
Начиная с того, что всем изначально было понятно, что приглашать Токкета это просто провал если Мичков входит в ваши долгосрочные планы. (А Бриер недавно только сказал что Мичков ниеуда не уйдет)
Дальше пошли всякие непонятные мувы Токкета: то всем в открытую треплется , что Мичков приехал в плохой форме и с лишним весом, то что скрывали от него что он травмировался, то что он медленный, то Токкет огрызается что устал от вопросов про Мичкова и буквально говорит что Мичков жирный.
Это типо так должен тренер говорить про своего игрока?
И сейчас в ПО у Форестера не идёт игра 0+0 на что Токкета говорит что "Он не будет ставить крест на хорошем игроке, а продолжает верить в него", НО ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО ОН МИЧКОВА ОТПРАВИЛ В ЗАПАС.
Получается на нем поставил крест и не считает хорошим игроком, то бишь просто в открытую его презирает.
А Бриер при этом ноль реакции и действий, только чё то там в середине сезона сказал "Что развитие Мичкова идёт по плану."
Прекрасное развитие.
Мичкову нужно взять себя в руки и жёстко тренить этим летом. Сбросить вес, посушиться. Прокачать свою никудышную выносливость.
Он говорил что с Бедардом в норм отношениях - пусть стрельнет у него номерок тренера по катанию, потому что за прошлую межсезонку Бедард из мешка (для своих габаритов) превратился в одного из самых быстрых игроков. ЗА ОДНО МЕЖСЕЗОНЬЕ.
А дальше у Мичкова два варианта: либо просить обмен прямо сейчас. Либо терпеть ещё один адский сезон у Токкета в ботттом 6 а потом уходить по офферушиту, потому что очевидно что Токкет из Филы не уйдет.
В остальном, я склонен с вами согласиться. Токкету такой игрок не нужен. Скорее всего. А с Матвеем надо работать. Думаю, лучший выход для всех - скорый обмен.
У Демидова другая ситуация, он только начал как новичок и выглядит хорошим игроком.
так может дело не в системе, не в тренерах, или не в малом количестве времени, предоставляемом "некствану"?
Мичков абсолютно не мотивирован, в защиту не возвращается, в его.игре много брака, ошибок, у него перехватывают шайбу нередко или он сам её теряет. ощущение, будто он играет в НХЛ без желания. спустя рукава.
тогда, может - в КХЛ? к Роману Борисычу?
Ну а так какой ботом 6 Мичкову? Он всего то больше 100 очков выбил за два сезона. Ему тренер НХЛ может найти место только в звене чеккеров. Тем более и габариты у Мичкова ну прям созданы для 3-4 звена - 180 см рост и 80 кг вес, да и на драфте он был выбран низко, что явно свидетельствует о том, что кроме как хитовать больше его ну ничему не научить. Ничего, ещё пару лет и Мичков станет элитным чеккером, а после из него вообще можно тафгая сделать. Пусть ездит и защищает Зеграса.