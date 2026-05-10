  • Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф

Мичков остался без очков в серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не принял участия в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3 ОТ, 0-4 в серии).

В 3 играх серии на счету россиянина ни одного очка.

Всего в 8 матчах текущего плей-офф Мичков набрал 1 (0+1) балл за результативность с полезностью «минус 3».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
ПО вышел невзрачный, но с первого же матча играть давали ничтожно мало и уже просто очевидно, что в планы Токкета Мичков не входит. В ПО почти все успели поиграть с Зиграсом или Коннект: Трепет, Форстер, Мартон, Бамп, Барки - но только не Мичков у которого и так игра вообще не идёт, но Токкет не заинтересован в развитии Мичкова.
Но регулярку провел более менее норм для своего времени, для третьего звена и второй бригады большинства.

Так бывает, что тренеру игрок не подходит и это норм. Но что не норм это отношение франшизы к самого главному проспекту и в этом уже вина генмена Бриера.
Начиная с того, что всем изначально было понятно, что приглашать Токкета это просто провал если Мичков входит в ваши долгосрочные планы. (А Бриер недавно только сказал что Мичков ниеуда не уйдет)
Дальше пошли всякие непонятные мувы Токкета: то всем в открытую треплется , что Мичков приехал в плохой форме и с лишним весом, то что скрывали от него что он травмировался, то что он медленный, то Токкет огрызается что устал от вопросов про Мичкова и буквально говорит что Мичков жирный.
Это типо так должен тренер говорить про своего игрока?
И сейчас в ПО у Форестера не идёт игра 0+0 на что Токкета говорит что "Он не будет ставить крест на хорошем игроке, а продолжает верить в него", НО ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО ОН МИЧКОВА ОТПРАВИЛ В ЗАПАС.
Получается на нем поставил крест и не считает хорошим игроком, то бишь просто в открытую его презирает.

А Бриер при этом ноль реакции и действий, только чё то там в середине сезона сказал "Что развитие Мичкова идёт по плану."
Прекрасное развитие.

Мичкову нужно взять себя в руки и жёстко тренить этим летом. Сбросить вес, посушиться. Прокачать свою никудышную выносливость.
Он говорил что с Бедардом в норм отношениях - пусть стрельнет у него номерок тренера по катанию, потому что за прошлую межсезонку Бедард из мешка (для своих габаритов) превратился в одного из самых быстрых игроков. ЗА ОДНО МЕЖСЕЗОНЬЕ.

А дальше у Мичкова два варианта: либо просить обмен прямо сейчас. Либо терпеть ещё один адский сезон у Токкета в ботттом 6 а потом уходить по офферушиту, потому что очевидно что Токкет из Филы не уйдет.
Токкет не трепался напрямую о тренировках Матвея полгода. Потом его заколебали вопросами журналистов и болельщиков и он сказал, внимание, следующее: Матвей не должен готовиться в межсезонье один. Он это делать не умеет. А что он делал в межсезонье? Отдыхал в Дубае, откуда вернулся с приличным перебором килограммов. А потом в связи с проблемами с тренировками их не смог сбросить в полной мере. Отсюда и ватные ноги, потеря в скорости. А потом в паузу на Одимпийские игры он умчался в Доминикану на «все включено».

В остальном, я склонен с вами согласиться. Токкету такой игрок не нужен. Скорее всего. А с Матвеем надо работать. Думаю, лучший выход для всех - скорый обмен.
А может сразу к Бедарду, это было бы разумно уйти прямо сейчас в Чикаго, а если они ещё Маккену заберут, тогда вообще там банда будет
Демидов недалеко ушел. Нашим молодым ПО тяжко дается.
Демидов - один из ключевых игроков. Получает времени на уровне первого звена. Сен Луи не раз отмечал его вклад в командный результат. Сейчас акценты в игре смещены с личных достижений на команду.
В плане набранных очков - не густо.
Мичкову очевидно не помогает система Филы. При всём уважении к тренеру.

У Демидова другая ситуация, он только начал как новичок и выглядит хорошим игроком.
тренеры меняются, но ему это не помогает.
так может дело не в системе, не в тренерах, или не в малом количестве времени, предоставляемом "некствану"?
Мичков абсолютно не мотивирован, в защиту не возвращается, в его.игре много брака, ошибок, у него перехватывают шайбу нередко или он сам её теряет. ощущение, будто он играет в НХЛ без желания. спустя рукава.
тогда, может - в КХЛ? к Роману Борисычу?
А я думал Мичков должен помогать клубу.
Мичкову за лето надо вырасти на 15 см, набрать 15 кг мышечной массы, научиться защищаться хотя бы на уровне Стаала, понимать игру хотя бы на уровне Кучерова, кататься хотя бы на уровне Макдэвида и делать силовых приемов хотя бы больше чем Тренин и может быть тогда Токкет даст ему возможность играть на пару минут больше.
Ну а так какой ботом 6 Мичкову? Он всего то больше 100 очков выбил за два сезона. Ему тренер НХЛ может найти место только в звене чеккеров. Тем более и габариты у Мичкова ну прям созданы для 3-4 звена - 180 см рост и 80 кг вес, да и на драфте он был выбран низко, что явно свидетельствует о том, что кроме как хитовать больше его ну ничему не научить. Ничего, ещё пару лет и Мичков станет элитным чеккером, а после из него вообще можно тафгая сделать. Пусть ездит и защищает Зеграса.
Флайерз за четыре игры забросила 5 шайб и пропустила 12. По-другому и быть не могло. Все решения Токкета как минимум спорные. Мичков четвёртый снайпер и четвёртый бомбардир команды в регулярном сезоне, в концовке сезона был одним из лучших, но в плей-офф ему давали ещё меньше времени, чем в сезоне. Если-бы это принесло результат, то вопросов к тренеру не было бы, но плей-офф провален. Конекны по-сути провалил плей-офф, а Мичков можно сказать в плей-офф вообще не участвовал.
Сбитый летчик..
Осмелься о своих достижениях рассказать, никем не признанный асс? :)))
В 21 год🤣🤦 Пиши ещё, очень интересно
Не слежу за регулярной от слова совсем, смотрю только плов. Кто такой Мичков, не знал, лётчиков в прошлом розыгрыше не было. Эти игры смотрел, видел обсуждаемого, не впечатлил. Под давлением теряется, принимает не верные решения. С Риком согласен, в плове это скорее балласт. Хорошо известно, что есть много хоккеистов для регулярки и наоборот, мне как любителю плей-офф нравятся последние. Мичков может из первых.
Да купите уже ему 👓 на резинке что ли!Чего он без очков все время остаётся.?!
Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет)
🤣🤣🤣🤣🤣💪💪💪💪💪
