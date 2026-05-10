Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф

Мичков остался без очков в серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не принял участия в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3 ОТ, 0-4 в серии).

В 3 играх серии на счету россиянина ни одного очка.

Всего в 8 матчах текущего плей-офф Мичков набрал 1 (0+1) балл за результативность с полезностью «минус 3».