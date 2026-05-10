«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
«Каролина» победила «Филадельфию» (4-0) в серии 2-го раунда Кубка Стэнли и вышла в финал Восточной конференции второй раз подряд.
В 2025 году «Харрикейнс» проиграли на этой стадии «Флориде» (1-4).
В финале Востока текущего плей-офф «Каролина» сыграет с победителем пары «Монреаль» – «Баффало» (1-1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Да простят меня фаны Монреаля...
Вот пары второго раунда, где играют 12 россиян. В том числе 2 двухкратных победителей (Барбашёв КС19, КС23 и Тарасенко КС19,КС24) и 1 однократный (Ничушкин КС22):
ВОСТОК (место в конференции и пары второго раунда, {в скобках проигравшие})
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о не сыграл)}
2."Баффало" - россиян нет.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
Финал Востока:
1.Каролина -?
ЗАПАД (место в конференции и пары второго раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
4. «Вегас»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Болеем за наших!