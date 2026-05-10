«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме

«Каролина » победила «Филадельфию» (3:2 ОТ) в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом (4-0).

Первой звездой матча признан форвард «Харрикейнс» Джексон Блэйк, набравший 3 (2+1) очка с голом в овертайме на 66-й минуте.

Его одноклубник Тэйлор Холл сделал ассистентский хет-трик.