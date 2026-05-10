«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
Первой звездой матча признан форвард «Харрикейнс» Джексон Блэйк, набравший 3 (2+1) очка с голом в овертайме на 66-й минуте.
Его одноклубник Тэйлор Холл сделал ассистентский хет-трик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
А так… Да погодите вы) Сыграли с 6-8 командами и уже кубок отдают.
Филька… Ну, предел. То что вышли в ПО уже хорошо. Повезло что в первом попали на Пингвинов и уверенно их вынесли. Это уже хороший результат.
Площадка для постройки хорошей команды есть. Если начать выходить в ПО почаще, может быть и результаты улучшатся
В остальном можно сказать, что Каролина сейчас получает очень важный ресурс — время, которое можно потратить на отдых и залечивание травм, что очень ценно на длинной дистанции. И пока Баффало с Монреалем будут изматывать друг друга (счет в серии уже 1-1), игроки Кейнс отдохнут и перезарядят батарейки.
А вот насчет времени. Тут спорно. Сейчас наотдыхаются, потеряют кондиции и как обычно отлетят…
На самом деле длинные перерывы это не всегда хорошо, далеко не всегда