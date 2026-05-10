  «Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме

«Каролина» победила «Филадельфию» (3:2 ОТ) в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом (4-0).

Первой звездой матча признан форвард «Харрикейнс» Джексон Блэйк, набравший 3 (2+1) очка с голом в овертайме на 66-й минуте.

Его одноклубник Тэйлор Холл сделал ассистентский хет-трик. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Серия по которой сказать абсолютно нечего из-за тотального преимущества одной из команд Каролина была сильнее во всём. У Филадельфии были моментами шансы в отдельном матче выиграть. Но противопоставить как в командных действиях так и в индивидуальных Каролине даже намеками ничего не смогли.
Пишут, что начиная с 1987 года, когда в первом раунде тоже стали играть до четырёх побед, это первый раз в истории, когда команда стартовала с двух сухих серий подряд. В 1985 году Эдмонтон стартовал 9:0.
По чемпионски играют
Холл просто удивляет. Давно я такой игры от него не видел
А так… Да погодите вы) Сыграли с 6-8 командами и уже кубок отдают.

Филька… Ну, предел. То что вышли в ПО уже хорошо. Повезло что в первом попали на Пингвинов и уверенно их вынесли. Это уже хороший результат.
Площадка для постройки хорошей команды есть. Если начать выходить в ПО почаще, может быть и результаты улучшатся
Холл наконец провел полноценный сезон без травм с одной командой, вот и результат. А то, что он отличный игрок все и так знали, Харт Трофи просто так не дают.

В остальном можно сказать, что Каролина сейчас получает очень важный ресурс — время, которое можно потратить на отдых и залечивание травм, что очень ценно на длинной дистанции. И пока Баффало с Монреалем будут изматывать друг друга (счет в серии уже 1-1), игроки Кейнс отдохнут и перезарядят батарейки.
Насчет Холла верно.
А вот насчет времени. Тут спорно. Сейчас наотдыхаются, потеряют кондиции и как обычно отлетят…
На самом деле длинные перерывы это не всегда хорошо, далеко не всегда
А много случаев, когда 2 раунда всухую проходили?
Предсказуемо. Правда думал будет 4-1
Филадельфия разочаровала, ничего не смогла. Где-то упиралась, в ответственные моменты не хватало хладнокровия, сказывалось отсутствие кубкого опыта. Владар хороший средний вратарь, чтобы с ним выиграть КС нужен большой фарт и надёжная оборона, чего здесь не было вовсе. То что вышли в ПО и прошли Пенсов это уже ➕️, но это максимум такой Фили с Токкетом.
