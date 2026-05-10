Токкет про 0-3 в серии с «Каролиной»: «Филадельфии» нужна дисциплина. Нам нельзя получать по 8-9 удалений за матч»

Токкет высказался о проблемах с дисциплиной у «Филадельфии» в плей-офф.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о ходе серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-3).

«Мы просто не можем получать по восемь-девять удалений за матч. Все дело в ритме игры. Думаю, за исключением первого матча, при игре «5 на 5» мы в целом неплохо выглядели против этой команды.

Проблемы возникают в остальных компонентах – даже в формате «4 на 4». В таких ситуациях они сильнее нас. Поэтому нам нужно играть в свой хоккей, а это прежде всего означает дисциплину», – сказал Токкет.