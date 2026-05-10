Маккиннон о Ландескуге и 6 победах «Колорадо» подряд в плей-офф: «Мы очень долго ждали его возвращения. И оно того стоило»

Маккиннон о Ландескуге: в «Колорадо» долго ждали его возвращения.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон после победы над «Миннесотой» (5:2, 2-0) в матче второго раунда Кубка Стэнли высказался о значении капитана Габриэля Ландескуга для команды.

За 6 матчей в этом плей-офф «Эвеланш» еще не потерпели ни одного поражения.

«Мы очень долго ждали его возвращения. И это ожидание того стоило», – сказал Маккиннон.

Продолжая отвечать на вопросы журналистов, форвард начал говорить о том, как Ландескуг прибавлял по ходу регулярного сезона и насколько важным было его присутствие в раздевалке команды.

Сам Ландескуг прервал Маккиннона, сказав: «Хватит уже». Замечание капитана «Колорадо » вызвало смех у присутствующих журналистов и игроков.

Напомним, Ландескуг пропустил три полных регулярных сезона – с 2022 по 2025 год – из-за тяжелой травмы колена.