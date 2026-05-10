  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Питтсбург» не ведет переговоры с Мантой о продлении контракта. Форвард с 33 шайбами – лучший снайпер «Пингвинс» в прошлой регулярке
21

«Питтсбург» не ведет переговоры с Мантой о продлении контракта. Форвард с 33 шайбами – лучший снайпер «Пингвинс» в прошлой регулярке

«Питтсбург» не ведет переговоры с Энтони Мантой о продлении контракта.

Руководство «Питтсбурга» пока не ведет переговоры с нападающим Энтони Мантой о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Пингвинс» подписали канадского форварда в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом 2,5 млн долларов. 

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Манта набрал 64 (33+31) очка и «плюс 10» в 81 матче, став лучшим снайпером «Питтсбурга». 

В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда лишь 1 результативная передача и «минус 5» в 6 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumour Report
logoНХЛ
logoЭнтони Манта
Эллиотт Фридман
logoПиттсбург
logoвозможные переходы
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема с Мантой в том, что с его статой в этом сезоне он претендует на серьезные цифры. И если ему выписать 4-5, то скорее всего уже в следующем сезоне контракт повиснет холостым грузом, как Хэйс, Грэйвз кто там еще.... Манта выдал карьерный сезон (как и многие ноунеймы в составе Питтсбурга типа Бразо и Новака), но какова вероятность, что он снова хотя бы приблизится к такому результату... фактически, минимальная, мне кажется. Сначала надо использовать место под кепкой на топа типа Робертсона или Томаса, потом подписать Чинахова, Малкина, а дальше уже смотреть где там Манта и прочие персонажи...
Ответ ale10
Проблема с Мантой в том, что с его статой в этом сезоне он претендует на серьезные цифры. И если ему выписать 4-5, то скорее всего уже в следующем сезоне контракт повиснет холостым грузом, как Хэйс, Грэйвз кто там еще.... Манта выдал карьерный сезон (как и многие ноунеймы в составе Питтсбурга типа Бразо и Новака), но какова вероятность, что он снова хотя бы приблизится к такому результату... фактически, минимальная, мне кажется. Сначала надо использовать место под кепкой на топа типа Робертсона или Томаса, потом подписать Чинахова, Малкина, а дальше уже смотреть где там Манта и прочие персонажи...
Таких цифр результативности он 100% больше нигде и никогда в жизни не выдаст.
Ответ ale10
Проблема с Мантой в том, что с его статой в этом сезоне он претендует на серьезные цифры. И если ему выписать 4-5, то скорее всего уже в следующем сезоне контракт повиснет холостым грузом, как Хэйс, Грэйвз кто там еще.... Манта выдал карьерный сезон (как и многие ноунеймы в составе Питтсбурга типа Бразо и Новака), но какова вероятность, что он снова хотя бы приблизится к такому результату... фактически, минимальная, мне кажется. Сначала надо использовать место под кепкой на топа типа Робертсона или Томаса, потом подписать Чинахова, Малкина, а дальше уже смотреть где там Манта и прочие персонажи...
На кой чёрт Робертсону нужен старый Питтсбург??
Только если как Капризову насыпят
С его статистикой можно считать, что он вообще играл бесплатно. И похоже что без него никокого плей-офф не было бы, и так еле проползли
Ответ A-Marco
С его статистикой можно считать, что он вообще играл бесплатно. И похоже что без него никокого плей-офф не было бы, и так еле проползли
Кросби Малкин и Чинахов( я про напов) ну да ну да пошли ка мы на...Манта вытащил команду в пост сезон. ....
Ответ A-Marco
С его статистикой можно считать, что он вообще играл бесплатно. И похоже что без него никокого плей-офф не было бы, и так еле проползли
ему повезло, что его на 2.5 подписали после его предыдущих сезонов. играл он не бесплатно, а на будущий контракт. даже если в Питтсбурге не станут продлевать, останется в НХЛ на неплохие деньги.
С одной стороны лучший снайпер. С другой стороны.да контрактный сезон. Кстати н когда толком не понимал взрыв игроков в контрактный сезон и коменты типа- да это контрактный сезон поэтому он выдает такие цифры.а что в другие сезоны можно вату катать??? Так вот в Вашиках он ничего не показал от слова совсем и повторюсь болелы Детройта только радовались когда его сплавили туда. Ну и да человек норм играющий только в контрактный сезон??? Ну так себе усиление. Мастер должен показывать свой уровень в каждом сезоне( бывают спады конечно)
Ответ Павел_1116679604
С одной стороны лучший снайпер. С другой стороны.да контрактный сезон. Кстати н когда толком не понимал взрыв игроков в контрактный сезон и коменты типа- да это контрактный сезон поэтому он выдает такие цифры.а что в другие сезоны можно вату катать??? Так вот в Вашиках он ничего не показал от слова совсем и повторюсь болелы Детройта только радовались когда его сплавили туда. Ну и да человек норм играющий только в контрактный сезон??? Ну так себе усиление. Мастер должен показывать свой уровень в каждом сезоне( бывают спады конечно)
Дело в том, что хоккей это командная игра. И очень многое в игре конкретного индивидуума зависит от команды. В одной он играет хорошо, а в другой не очень.
Ответ Павел_1116679604
С одной стороны лучший снайпер. С другой стороны.да контрактный сезон. Кстати н когда толком не понимал взрыв игроков в контрактный сезон и коменты типа- да это контрактный сезон поэтому он выдает такие цифры.а что в другие сезоны можно вату катать??? Так вот в Вашиках он ничего не показал от слова совсем и повторюсь болелы Детройта только радовались когда его сплавили туда. Ну и да человек норм играющий только в контрактный сезон??? Ну так себе усиление. Мастер должен показывать свой уровень в каждом сезоне( бывают спады конечно)
его контрактный сезон был уже давно, 19/20. он тогда набрал 38 очков в 43 играх и получил долгосрочный контракт на 5.7 лямов в год. а теперь его просто никто не подписывает надолго, потому что непредсказуемый стареющий травмат. следующий контракт тоже не будет долгосрочным.
хоть он в плей-офф и растворился - но в сезоне был незаменим. надо оставлять, продлевать парня.
да, он хрупкий, много травм за карьеру, но когда здоров и ему дают время - он способен давать результат
Ответ Доля Кузьмин
хоть он в плей-офф и растворился - но в сезоне был незаменим. надо оставлять, продлевать парня. да, он хрупкий, много травм за карьеру, но когда здоров и ему дают время - он способен давать результат
За условные 2-3 можно, но не 5
Ответ Бомбардир Ковтун
За условные 2-3 можно, но не 5
Всё равно Питтов через год-два ждёт перестройка и им нужны тяжёлые контракты чтобы заполнять платёжку до необходимого минимума....
Так что можно и за 5 продлить....
42 млн свободных денег летом этим
4.2 на 2 года, и поехали дальше
Так Манта будет выбирать подписывать или не подписывать и с кем подписывать а не пингвины).
И правильно делают
Слишком рискованный актив: ему после этого сезона захочется большой долгосрочный контракт, но все знают что он травмат. Да, сезон отыграл хорошо, но в Питсбурге нет маневров для рисковых активов.
Слишком молод..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский – 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин – 6-й, Овечкин – 20-й, Рэддиш – 1-й (The Athletic)
8 мая, 19:19
Селебрини, О′Райлли, Таварес, Барзэл, Шайфли, Бушар, Райлли – в составе сборной Канады на ЧМ-2026
8 мая, 17:29
Чемпионский «Питтсбург» 2017-го. Где они сейчас?
8 мая, 10:00
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
23 минуты назад
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06
сегодня, 03:22Видео
«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
сегодня, 03:10
Кубок Стэнли. «Миннесота» уступила «Колорадо» в 4-м матче серии
сегодня, 03:00
Гомоляко о поражении «Ак Барса»: «Не скажу, что это нокаут. Они играли хорошо, моментами переигрывали «Локомотив». Ничего страшного не произошло, это просто один матч»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Ротенберг о работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
8 минут назад
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
40 минут назадВидео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
53 минуты назадВидео
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
сегодня, 06:30
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Рекомендуем