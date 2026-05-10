«Питтсбург» не ведет переговоры с Мантой о продлении контракта. Форвард с 33 шайбами – лучший снайпер «Пингвинс» в прошлой регулярке

«Питтсбург» не ведет переговоры с Энтони Мантой о продлении контракта.

Руководство «Питтсбурга» пока не ведет переговоры с нападающим Энтони Мантой о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Пингвинс» подписали канадского форварда в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом 2,5 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Манта набрал 64 (33+31) очка и «плюс 10» в 81 матче, став лучшим снайпером «Питтсбурга ».

В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда лишь 1 результативная передача и «минус 5» в 6 играх.