«Питтсбург» не ведет переговоры с Мантой о продлении контракта. Форвард с 33 шайбами – лучший снайпер «Пингвинс» в прошлой регулярке
«Питтсбург» не ведет переговоры с Энтони Мантой о продлении контракта.
Руководство «Питтсбурга» пока не ведет переговоры с нападающим Энтони Мантой о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.
«Пингвинс» подписали канадского форварда в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом 2,5 млн долларов.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Манта набрал 64 (33+31) очка и «плюс 10» в 81 матче, став лучшим снайпером «Питтсбурга».
В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда лишь 1 результативная передача и «минус 5» в 6 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumour Report
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Только если как Капризову насыпят
да, он хрупкий, много травм за карьеру, но когда здоров и ему дают время - он способен давать результат
Так что можно и за 5 продлить....
42 млн свободных денег летом этим