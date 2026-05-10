Денисенко о финале Кубка Гагарина: «В «Локомотиве» знаком почти со всей командой, вместе росли. Но на льду друзей нет»

Денисенко о серии «Ак Барса» против «Локомотива»: на льду друзей нет.

Нападающий «Ак Барса » Григорий Денисенко поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Денисенко – воспитанник ярославского клуба.

«Это хоккей – готовлю голову на финальную серию. В «Локомотиве» знаком почти со всей командой, вместе росли и играли. Но на льду друзей нет, а вне его мы все товарищи.

Без разницы, как играет соперник, будем отталкиваться от себя: фокусируюсь на командных и личных действиях. Две габаритные и мощные команды, детали будут очень важны – кто будет лучше в них, тот и выиграет серию», – сказал Денисенко.