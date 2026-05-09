  • Хайнс про 0-2 в серии с «Колорадо»: «Миннесота» проиграла «Далласу» два матча подряд, потом выиграла три. Думаю, мы можем опираться на этот опыт»
Хайнс высказался о ходе серии «Миннесоты» против «Колорадо» в плей-офф НХЛ.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мнением о ходе серии против «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли. 

«Думаю, мы вполне можем опираться на опыт предыдущей серии. Мы проиграли два матча подряд против «Далласа», а потом выиграли три подряд. Тогда у нас тоже были травмы, как и сейчас. Так что та серия с «Далласом» дала нам много полезного опыта.

Как мы отреагировали после поражения во втором овертайме? Как отреагировали после двух подряд неудач? Какие выводы сделали? Каким был наш подход? Думаю, этот настрой и этот опыт сейчас для нас ничем не отличаются от той ситуации», – сказал Хайнс. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
