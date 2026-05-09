Дано после 5:1 с «Баффало»: «У «Монреаля» другой хоккей по сравнению с серией против «Тампы». Это не просто война, где все решают 1-2 гола. Здесь игра более открытая»

Дано о серии против «Баффало»: «Монреаль» играет не так, как с «Тампой».

Нападающий «Монреаля » Филлип Дано высказался после победы над «Баффало » (5:1, 1-1) в матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Перед началом этой серии мы не до конца понимали, чего ожидать. Мы кое-что знали, но это совершенно другой хоккей по сравнению с серией против «Тампы », поэтому нам пришлось перестраиваться и просто начать играть в свой хоккей – именно это мы и сделали вчера.

Это уже не просто война, где все решают один-два гола. Здесь игра немного более открытая. Но при этом соперник очень опасен и способен быстро наказать за ошибки, так что нам нужно внимательно относиться к потерям шайбы», – сказал Дано.