Дано после 5:1 с «Баффало»: «У «Монреаля» другой хоккей по сравнению с серией против «Тампы». Это не просто война, где все решают 1-2 гола. Здесь игра более открытая»
Дано о серии против «Баффало»: «Монреаль» играет не так, как с «Тампой».
Нападающий «Монреаля» Филлип Дано высказался после победы над «Баффало» (5:1, 1-1) в матче второго раунда Кубка Стэнли.
«Перед началом этой серии мы не до конца понимали, чего ожидать. Мы кое-что знали, но это совершенно другой хоккей по сравнению с серией против «Тампы», поэтому нам пришлось перестраиваться и просто начать играть в свой хоккей – именно это мы и сделали вчера.
Это уже не просто война, где все решают один-два гола. Здесь игра немного более открытая. Но при этом соперник очень опасен и способен быстро наказать за ошибки, так что нам нужно внимательно относиться к потерям шайбы», – сказал Дано.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
Уже больше 30 лет канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли. Похоже печальная традиция продолжится.
