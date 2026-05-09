Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» всегда одна задача – завоевание трофея. Не думаю, что на команду есть давление»

Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: не думаю, что на «Ак Барс» есть давление.

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии команды с «Локомотивом » в финале Кубка Гагарина-2026.

– Насколько вас радует выход «Ак Барса» в финал? Можно ли сказать, что на «Ак Барс» будет меньше давления, чем на «Локомотив», ведь они три года подряд в финале? Эмоции на стороне «Ак Барса»?

– Для всех хорошо то, что наша команда играет в финале. Мы три года там не играли. Для нас всегда стояла одна задача – завоевание кубка. Мы всегда стремились к этому. Не думаю, что какое-то давление есть на «Ак Барс». Считаю, что команда с хорошим настроем, хорошо подготовлена. А легче или не легче – это финал. В финал вышли две сильные команды. Обе достойные.

– Вы работали с Александром Радуловым. Как его остановить?

– Тренеры «Ак Барса» разберут эту ситуацию и ребятам подскажут.

– Что ключевое будет, на ваш взгляд, в этой серии?

– Командные действия и дисциплина, порядок. От игроков потребуется выполнять все, что необходимо, что потребуют тренеры. И, конечно, в финале везение должно быть. Без фарта тоже не бывает.

– У каждого в плей-офф есть свои какие-то приметы. У вас что-то было особенное?

– Нет, у меня ничего не было. Я к этому относился очень спокойно. У меня были свои традиционные вещи, которые я делал постоянно. Своя рутина. Я понимал, как я утром встаю, что дальше делаю. Поэтому ничего такого, – сказал Билялетдинов .