Кожевников о номинации Кучерова на «Харт Трофи»: «Маккиннон и Макдэвид – достойные ребята. Шансы у Никиты хорошие, человек по сто очков набирает!»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в тройку претендентов на «Харт Трофи».
Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
В тройку лучших в голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов также вошли форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
«Не сомневался, что Кучерова номинируют. Дадут награду или нет – второй вопрос. Это прекрасный хоккеист, который каждый год доказывает все и всем. Человек по сто очков набирает! Маккиннон и Макдэвид – достойные ребята, но мы желаем Кучерову победы. Шансы у него есть и хорошие.
Учитывая, как Никита играл в этом сезоне, мне хочется, чтобы он забрал трофей. Я в этом году много смотрел НХЛ и получал эстетическое удовольствие от игры Кучерова», – сказал Кожевников.
