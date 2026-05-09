Кожевников о номинации Кучерова на «Харт Трофи»: «Маккиннон и Макдэвид – достойные ребята. Шансы у Никиты хорошие, человек по сто очков набирает!»

Кожевников пожелал Кучерову победы в борьбе за «Харт Трофи».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении нападающего «Тампы » Никиты Кучерова в тройку претендентов на «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В тройку лучших в голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов также вошли форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо ») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон »).

«Не сомневался, что Кучерова номинируют. Дадут награду или нет – второй вопрос. Это прекрасный хоккеист, который каждый год доказывает все и всем. Человек по сто очков набирает! Маккиннон и Макдэвид – достойные ребята, но мы желаем Кучерову победы. Шансы у него есть и хорошие.

Учитывая, как Никита играл в этом сезоне, мне хочется, чтобы он забрал трофей. Я в этом году много смотрел НХЛ и получал эстетическое удовольствие от игры Кучерова», – сказал Кожевников.