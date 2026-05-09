Ротенберг посетил парк «Патриот» с молодежной и юниорской сборными России: «Мы обязаны чтить подвиг предков и быть достойными тех, кто защитил Родину. С Днем Победы!»

Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» 9 мая.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» в Московской области и высказался о значимости Дня Победы.

«День Победы уже по доброй традиции вместе с молодежной и юниорской сборными России, а также с воспитанниками академии «Красная Машина Юниор» отдаем дань памяти героям Великой Отечественной войны.

9 мая – это день благодарности ветеранам, день памяти о подвиге нашего народа, о мужестве, стойкости и цене, которой была завоевана Победа.

Очень важно, чтобы молодые ребята не просто знали историю, а чувствовали личную связь с поколением победителей. Именно так сохраняется преемственность, именно так передаются уважение к своей стране, сила духа и ответственность.

Память о Великой Победе должна жить не только в книгах и памятных датах, но и в сердцах новых поколений. Мы обязаны знать свою историю, чтить подвиг предков и быть достойными тех, кто защитил Родину.

Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим героям. Никто не забыт, ничто не забыто! С Днем Победы!» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Стоп, ворье и дармоеды. Руки прочь от Дня Победы!
Ответ Биомеханоид
Ой достали они честно, главный уже не стесняясь говорит о том что победил только русский народ ( всю социаалистическую систему экономики, социализма принципе напрочь выхолащивает из речи) других народов практически не упоминает, всё пытается эту СВО связать со второй мировой, новсе здравомыслящие люди понимают что СВО надос связывать или с Крымской войной, или с Первой мировой
Ответ Биомеханоид
Ага, как же... У нас (Краснодарский край) сегодня перед приездом губера с плиты, окружающей вечный огонь, цветы положенные обычными людьми, поубирали начисто. Зато губер красиво с мэром и попом цветы возложили на чистую плиту. Вроде и дно пробито, но снизу все стучат и стучат...
А это законно постоянно эксплуатировать детей в качестве массовки в своих пиар постановках? На всех фото с ним дети какие то несчастные. Никто не улыбается. На этом фото напоминают ватагу беспризорников.
Ответ agentkuper
Да он сам с недовольной рожей это делает
Ответ agentkuper
Законно) он вице президент ФХР и главный тренер сборной 25.
Ни разу не упомянут президент в такой длинной речи? Это провал.
Ответ ami
Он же говорит про личную связь с поколением победителей. Личная связь может быть только в личном общении. Дети лично общаются с Романом. Он один из поколения нынешних победителей, а кто в этом поколении главный, думаю, не нужно уточнять).
Ответ ami
Это прорыв! Или рывок! Может , даже, все вместе!
Детей жалко с этим финским самодуром
посмотрел векепидию,у него гражданство финское ,и британское.и как он может на руководящих должностях находиться .патриот хренов
Наворовали на этом патриоте будь здоров! Символично то как! Постоянно у всех знакомых военных вычитали из зп якобы на его строительство. Позорище !
не лучше пойти к оставшимся живыми ветеранам? никто не пойдет на кладбище. все пойдут на площадь в центре города, в парк патриот, понесут фото, но не прольют ни слезинки по ушедшему деду. главное заявить о том что помнишь, а помнить не обязательно. фото в прессе важнее с атрибутами
Ответ Sergey Arutyunov
Неправда, я пролил.
А не проще ли каждому ветерану каждый месяц молча денежку хорошую переводить, а не пиариться
Ответ Dima Patrin
Вот тут ☝️☝️☝️ вы правы на 100% Лучше бы по 35 тысяч чем этот пиар
ну ты же финн, куда ты лезешь?!?!?!
Ответ Даня Чебыкин
Кто финн?!?
Ответ McRothenberg
Я! (с)
Не знал, что в Финляндии тоже празднуют День Победы. Наши слоны 👊
