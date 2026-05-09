Ротенберг посетил парк «Патриот» с молодежной и юниорской сборными России: «Мы обязаны чтить подвиг предков и быть достойными тех, кто защитил Родину. С Днем Победы!»

Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» 9 мая.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» в Московской области и высказался о значимости Дня Победы.

«День Победы уже по доброй традиции вместе с молодежной и юниорской сборными России, а также с воспитанниками академии «Красная Машина Юниор » отдаем дань памяти героям Великой Отечественной войны.

9 мая – это день благодарности ветеранам, день памяти о подвиге нашего народа, о мужестве, стойкости и цене, которой была завоевана Победа.

Очень важно, чтобы молодые ребята не просто знали историю, а чувствовали личную связь с поколением победителей. Именно так сохраняется преемственность, именно так передаются уважение к своей стране, сила духа и ответственность.

Память о Великой Победе должна жить не только в книгах и памятных датах, но и в сердцах новых поколений. Мы обязаны знать свою историю, чтить подвиг предков и быть достойными тех, кто защитил Родину.

Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим героям. Никто не забыт, ничто не забыто! С Днем Победы!» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81