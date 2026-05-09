Лабанк покинет «Шанхай». «Салават» – главный претендент на американского форварда («СЭ»)

Нападающий Кевин Лабанк уйдет из «Шанхая».

Американский нападающий Кевин Лабанк покинет «Шанхай » в межсезонье. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

«Салават Юлаев » является главным претендентом на 30-летнего форварда. Минское «Динамо » также проявляет интерес к хоккеисту.

На счету Лабанка 34 (15+19) очка в 55 матчах минувшего Fonbet Чемпионата КХЛ. Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до 31 мая 2026 года.

Ранее Кевин выступал в НХЛ в составе «Коламбуса» и «Сан-Хосе».