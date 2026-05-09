Лабанк покинет «Шанхай». «Салават» – главный претендент на американского форварда («СЭ»)

Американский нападающий Кевин Лабанк покинет «Шанхай» в межсезонье. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
«Салават Юлаев» является главным претендентом на 30-летнего форварда. Минское «Динамо» также проявляет интерес к хоккеисту.
На счету Лабанка 34 (15+19) очка в 55 матчах минувшего Fonbet Чемпионата КХЛ. Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до 31 мая 2026 года.
Ранее Кевин выступал в НХЛ в составе «Коламбуса» и «Сан-Хосе».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Такой нам не помешал бы. Главное чтобы все получилось.
тогда кого-то из действующих легов за борт...
Не кого
Хотелось бы видеть в КХЛ
Кевин травмоопасен, также ему в звене нужен снайпер, поскольку он скорее распасовщик. Не так хорош у бортов, хотя у нас старался. Правда, ему не повезло, играл в 4 звене. Не знаю. Если агент будет просить адекватные деньги, почему бы не попробовать?
Я думаю, Ремпал, Броссо, Сучков, Жаровский, Максим Кузнецов отлично смогут замыкать передачи Лабанка.
ну, так-то нашим метко забил, со звоном об штангу, Ремпал вон тоже только в ближний бросает 😁
welcome
