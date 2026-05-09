Гатиятулин о «Локомотиве»: «Оптимистично, наверное, говорить о том, чтобы закрыть все сильные стороны соперника. Сосредоточены на том, чтобы что-то минимизировать»

Анвар Гатиятулин оценил «Локомотив» перед финалом Кубка Гагарина.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин дал комментарий в преддверии финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

– Александр Радулов будет главным раздражителем для «Ак Барса» в этой серии. Вы ставите задачи играть против него персонально?

– У соперника и так много сильных сторон.

Мы акцентируем внимание на том, чтобы больше и лучше использовать свои активные отрезки. И вовремя переключаться, если инициатива у соперника.

Наверное, слишком оптимистично говорить о том, чтобы закрыть все сильные стороны соперника. Сосредоточены на том, чтобы что-то минимизировать.

– Многие хоккеисты «Ак Барса» первый раз в финале. Есть ли какой-то мандраж?

– Мандража нет. За эти два года прошли длинный путь, было много разных ситуаций, матчи по-разному складывались, как и предыдущие серии.

Были разные соперники, игры, нужно было включать и волевые качества, чтобы добиться победы.

Может быть, по счету они были одинаковые, но по накалу и самоотдаче все серии получились от ножа.

– «Локомотив» тоже играет отрезками, много времени проводит в своей зоне, у них хорошая реализация. Что нужно сделать «Ак Барсу», чтобы не попасть в ситуацию «Авангарда»?

– Концентрация на протяжении всего матча и правильно отношение к отрезкам. Нужно вовремя переключаться.

Понимаем, что соперник сильный. Важен будет и характер, и реализация своих моментов, – сказал Гатиятулин .