  • Роман Ротенберг: «У меня есть желание работать и внедрять методики. Я со всеми на связи, ребята звонят, советуются. Сейчас много возможности смотреть видео, много разных матчей»
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал приоритетом деятельность в сборной России.

«Все время уделяю сборной России, сборным командам России. Для меня огромная честь работать с самыми талантливыми игроками страны. Я со всеми на связи, ребята звонят, советуются по разным вопросам из всех сборных команд.

Конечно, у меня есть желание работать, есть желание внедрять методики. В этом сезоне нам удалось выиграть Кубок Первого канала – замечательный результат, тяжелый турнир с полными трибунами в Новосибирске. В тех соревнованиях, в которых мы участвовали, мы победили.

Сейчас много возможности мониторить, общаться, смотреть видео, много разных матчей. У меня есть желание работать, но больше сказать ничего не могу. Есть общение, есть, слава Богу, предложения. Но для меня очень важно сделать так, чтобы это было интересно для сборной России.

Для меня приоритет – сборная России, и я всегда буду думать о том, как правильно поступить, чтобы для сборных команд России все было выстроено правильно.

Совсем скоро мы вернемся на чемпионат мира, на Олимпиаду. Наша задача – готовить игроков, внедрять самые современные методики.

Многие ребята летают в разные лагеря, они находятся на карандаше в Северной Америке, им есть с чем сравнить.

И когда мы даем самые лучшие упражнения, они это ценят, понимают, что у нас в России построена замечательная инфраструктура, есть все возможности, чтобы догнать и обогнать наших коллег и вернуться самыми сильными.

Поэтому мы сейчас работаем над этим. Я рад, что имею возможность работать с самыми талантливыми игроками в нашей стране», – сказал Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
Я к тебе приходил
И в морозы и зной
Я тебе говорил -
Тренер я неземной.

3,14здабол, ты меня называааала
оч хорошо=)))
Я одна пропела несколько раз?))))
Чувак реально позорит нацию. Я в их племени еще ни разу не видел таких глупых.
Комментарий удален модератором
ты про какую из? а то он многогранен в этом деле
Устройте его работать детским тренером за 40 т.р
И отрежьте вообще везде у него интернет, чтобы ещё больше было возможностей смотреть любые матчи.
Что и требовалось доказать. Россия-25 это номинальное название для промежуточного «мостика». Человек считает себя во главе всех сборных команд России и готовиться возвращаться на ЧМ и Олимпиады (хотя Россия-25 в них участие принимать никак не может)
Два года уже пишу об этом))) национальная сборная и сборная Россия 25 два разных проекта)))))
Вован и Лексус, ну позвоните ему уже!!!
Эх, раньше, про таких говнарей мультфильмы делали
Корону сними, папенькин сыночек
У него не корона, у него мотоциклетный шлем на голове))))
И ноги самолетные, без кроссовок
Здесь ключевое, что у человека появилось время смотреть много разных матчей...эй, журналюги! Задайте РоРо вопрос о сегодняшней игре Вегаса и Анахайма..очень интересует его мнение о смене Тортореллы связки Дорофеева Барбашева))) вангую, что РБ спросит а кто это такие))
Он говорит сейчас много возможностей смотреть видео, ночью на видак записывает НХЛ пополняет свой архив)))
О чем может с тобой советоваться проф хоккеист?
-Але привет не могу разговаривать я в Красной Машине Джуниор мастеркласс даю
-Но ты сам позвонил Рома
-Все пока потом перезвоню
Иди на завод поработай
