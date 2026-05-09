Вратарь ЦСКА Андреянов: «Дорожим возможностью допуска на МЧМ. Честь страны превыше всего. Если Россию допустят до МЧМ-2027, у нас соберется отличный состав»

Петр Андреянов: дорожим возможностью допуска на молодежный чемпионат мира.

19-летний вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов рассказал о желании принять участие в международных матчах.

– Внутри сидит желание попробовать себя в матчах со сборными Канады, США, Финляндии и прочими топ-соперниками?

– Конечно.

Было очень интересно наблюдать за матчами сборных на прошедшей Олимпиаде, особенно противостояние США и Канады – это вообще космос! Мы с ребятами смотрели эту игру впятером в комнате, оценивали каждую ситуацию на льду.

Российские хоккеисты 2006-2008 годов рождения еще не участвовали на крупных международных соревнованиях, но мы очень хотим этого и дорожим потенциальной возможностью допуска сборной России на молодежный чемпионат мира. Честь страны превыше всего.

Я уже задумывался об МЧМ в следующем году. Хочется поиграть с парнями из других стран, у них разные стили и намерения.

Недавно пересматривал матч Россия – США, когда ворота нашей сборной на МЧМ защищал Ярослав Аскаров. Это было потрясающе!

Ты смотришь эти игры и понимаешь, что сейчас у нас такого нет, но все молодые горят желанием показать себя на международном уровне.

Если Россию допустят до МЧМ-2027, то у нас соберется отличный состав, – сказал Петр Андреянов.