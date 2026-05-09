Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Просто буду болеть за хороший хоккей. Чтобы была такая же игра, как у «Локомотива» с «Авангардом». Семь матчей, что любят болельщики»
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о финальной серии Кубка Гагарина, в которой встретятся «Локомотив» и «Ак Барс».
«Просто буду болеть за хороший хоккей, чтобы обе команды показали такую же игру, как «Локомотив» с «Авангардом» в полуфинале.
Между теми командами была настоящая финальная игра: «Локомотив» за 30 секунд забил две шайбы, проявил характер, сумев спастись от поражения.
Было семь матчей, что любят болельщики. Надеюсь, что и финал будет такой же. Будем болеть за такой хоккей, который мы любим», – сказал Третьяк.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
3 комментария
Ак Барс победит!
После ухода «угрюмого» Никитина, бывшие команды 2 раза завоевывают кубок Гагарина. Локомотиву кубок будет принадлежать в 2026 и 2027 годах.
Это ты себя успокаиваешь перед смертью Локомотива
