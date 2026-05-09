Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Просто буду болеть за хороший хоккей. Чтобы была такая же игра, как у «Локомотива» с «Авангардом». Семь матчей, что любят болельщики»

Третьяк о финале КГ: пусть будет таким же, как серия «Локомотива» и «Авангарда».

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о финальной серии Кубка Гагарина, в которой встретятся «Локомотив» и «Ак Барс ».

«Просто буду болеть за хороший хоккей, чтобы обе команды показали такую же игру, как «Локомотив» с «Авангардом » в полуфинале.

Между теми командами была настоящая финальная игра: «Локомотив » за 30 секунд забил две шайбы, проявил характер, сумев спастись от поражения.

Было семь матчей, что любят болельщики. Надеюсь, что и финал будет такой же. Будем болеть за такой хоккей, который мы любим», – сказал Третьяк.