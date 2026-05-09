  • Коньков о камбэках «Локомотива»: «Команда ментально и физически созрела. Ребята выросли – хотели выигрывать. При Никитине ведь были и 3 неудачных сезона»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о камбэках «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3). 

В шестом матче серии (3:2 2ОТ) ярославцы спаслись на 60-й минуте, забив 2 гола при счете 0:2. В седьмой игре (4:3 2ОТ) команда отыгралась со счета 1:3. 

«Не забывайте, что у «Локомотива» было три неудачных сезона при Игоре Никитине. Они и финале проигрывали, и в полуфинале проигрывали.

Команда ментально и физически созрела, и ребята выросли – хотели выигрывать.

Есть еще такой человек, как Александр Радулов, который находится в коллективе, который лидер во всех отношениях – энергия и харизма. Он помог вытащить серию для команды своими действиями и инициативой, несмотря на свой возраст. Это удивительная история.

То, что произошло в полуфинале КХЛ-2026 – это уникальный случай. «Авангард» играл здорово, но в какой-то момент отошел от своего хоккея, став играть на удержание.

Если говорить о ментальности, то, считаю, что до того, как ребята выработали умение сражаться до конца и делать большее, чем ты в себе предполагаешь, она вырабатывалась в количестве неудач», – сказал Коньков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
