Коньков о камбэках «Локомотива»: «Команда ментально и физически созрела. Ребята выросли – хотели выигрывать. При Никитине ведь были и 3 неудачных сезона»

Сергей Коньков: «Локомотив» ментально и физически созрел.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о камбэках «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина с «Авангардом » (4-3).

В шестом матче серии (3:2 2ОТ) ярославцы спаслись на 60-й минуте, забив 2 гола при счете 0:2. В седьмой игре (4:3 2ОТ) команда отыгралась со счета 1:3.

«Не забывайте, что у «Локомотива » было три неудачных сезона при Игоре Никитине . Они и финале проигрывали, и в полуфинале проигрывали.

Команда ментально и физически созрела, и ребята выросли – хотели выигрывать.

Есть еще такой человек, как Александр Радулов , который находится в коллективе, который лидер во всех отношениях – энергия и харизма. Он помог вытащить серию для команды своими действиями и инициативой, несмотря на свой возраст. Это удивительная история.

То, что произошло в полуфинале КХЛ-2026 – это уникальный случай. «Авангард» играл здорово, но в какой-то момент отошел от своего хоккея, став играть на удержание.

Если говорить о ментальности, то, считаю, что до того, как ребята выработали умение сражаться до конца и делать большее, чем ты в себе предполагаешь, она вырабатывалась в количестве неудач», – сказал Коньков.