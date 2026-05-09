Марнер о хет-трике в 3-м матче серии с «Анахаймом»: «Я всегда стараюсь быть энерджайзером. Приятно внести свой вклад в результат, но самое главное – победа»
Митч Марнер о хет-трике в плей-офф: всегда стараюсь быть энерджайзером.
Форвард «Вегаса» Митч Марнер высказался о своем хет-трике в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (6:2, 2-1),
29-летнему канадцу впервые в карьере удалось забросить 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ. На его счету 13 (6+7) очков в 9 играх в текущем розыгрыше при полезности «+8».
«Всегда приятно вносить свой вклад в результат. Но самое главное – это победа. Сегодня мои партнеры создали такие условия, в которых я смог преуспеть.
Я всегда стараюсь быть энерджайзером, привносить на лед страсть и энергию. Конечно, я всегда хочу владеть шайбой и создавать моменты», – сказал Марнер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем