Марнер о хет-трике в 3-м матче серии с «Анахаймом»: «Я всегда стараюсь быть энерджайзером. Приятно внести свой вклад в результат, но самое главное – победа»

Митч Марнер о хет-трике в плей-офф: всегда стараюсь быть энерджайзером.

Форвард «Вегаса » Митч Марнер высказался о своем хет-трике в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (6:2, 2-1),

29-летнему канадцу впервые в карьере удалось забросить 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ . На его счету 13 (6+7) очков в 9 играх в текущем розыгрыше при полезности «+8».

«Всегда приятно вносить свой вклад в результат. Но самое главное – это победа. Сегодня мои партнеры создали такие условия, в которых я смог преуспеть.

Я всегда стараюсь быть энерджайзером, привносить на лед страсть и энергию. Конечно, я всегда хочу владеть шайбой и создавать моменты», – сказал Марнер.