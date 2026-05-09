Зарипов о финале «Локомотив» – «Ак Барс»: «Будет серия тренеров, скорее всего. Обе команды на подъеме, у них опытные специалисты»

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о финальной серии текущего розыгрыша, в котором сыграют «Локомотив » и «Ак Барс».

«Финал, скорее всего, будет серией тренеров. У обеих команд опытные специалисты, которые готовят команды к разного рода ситуациям.

Что одна, что другая команда на подъеме: «Ак Барс» после серии уверенных побед, а «Локомотив» – после успеха на таких жилах. Это все придает им большую уверенность.

Пока не могу сказать, кто может стать MVP плей-офф, финальная серия покажет», – сказал Зарипов.

Главным тренером ярославцев является Боб Хартли , казанский клуб возглавляет Анвар Гатиятулин .

Гатиятулин мог тренировать не «Ак Барс», а «Сибирь». А еще его звал к себе ЦСКА