Кенневилл об «Анахайме» после 2:6 от «Вегаса»: «С каждой игрой будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне»

Джоэл Кенневилл о серии «Анахайма» и «Вегаса»: давайте готовиться к войне.

Главный тренер «Анахайма » Джоэл Кенневилл высказался о поражении от «Вегаса » (2:6) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

«Думаю, из сегодняшней игры можно извлечь урок. С каждой игрой будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне.

У соперника опытная команда. Они знают, что нужно делать по ходу серии», – сказал Кенневилл.

Также тренер «Дакс» коснулся проблем команды при игре в большинстве – у команды не реализована ни одна из 11 попыток в серии .

«У нас были неплохие моменты. Нужно было забить какой-нибудь простой гол. Для этого надо создавать больше возможностей для бросков, а не стремиться к идеальному завершению. Нужно было действовать более агрессивно», – сказал Кенневилл.