Кенневилл об «Анахайме» после 2:6 от «Вегаса»: «С каждой игрой будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне»
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл высказался о поражении от «Вегаса» (2:6) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).
«Думаю, из сегодняшней игры можно извлечь урок. С каждой игрой будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне.
У соперника опытная команда. Они знают, что нужно делать по ходу серии», – сказал Кенневилл.
Также тренер «Дакс» коснулся проблем команды при игре в большинстве – у команды не реализована ни одна из 11 попыток в серии.
«У нас были неплохие моменты. Нужно было забить какой-нибудь простой гол. Для этого надо создавать больше возможностей для бросков, а не стремиться к идеальному завершению. Нужно было действовать более агрессивно», – сказал Кенневилл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Reuters
Вот у мня точно такие же мысли о большинстве уток. Не нужно ничего придумывать и доводить до верного. Бросать нужно чаще.
Война дедо́в.
