«Анахайм» ни разу не забил в большинстве в 3 матчах серии с «Вегасом» – при 11 попытках. В 6 играх против «Эдмонтона» было 8 шайб при 50% реализации
«Анахайм» ни разу не реализовал большинство в трех матчах серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (1-2, 2:6 в третьем матче).
У команды под руководством Джоэла Кенневилла было 11 попыток игры в численном преимуществе против «Голден Найтс».
При этом в 6 матчах серии первого раунда против «Эдмонтона» (4-2) калифорнийцы забросили 8 шайб в большинстве при 16 попытках реализации (эффективность 50%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Orange County Register
2 комментария
статистика вещь такая ... Очевидно, что 50% не будет держаться. Все равно в район 20% плюс минус сползти должна была. Вот сейчас так и есть где-то
это вам не нерсы и ингрэмы
