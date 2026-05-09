«Анахайм» ни разу не забил в большинстве в 3 матчах серии с «Вегасом» – при 11 попытках. В 6 играх против «Эдмонтона» было 8 шайб при 50% реализации

«Анахайм » ни разу не реализовал большинство в трех матчах серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (1-2, 2:6 в третьем матче).

У команды под руководством Джоэла Кенневилла было 11 попыток игры в численном преимуществе против «Голден Найтс».

При этом в 6 матчах серии первого раунда против «Эдмонтона » (4-2) калифорнийцы забросили 8 шайб в большинстве при 16 попытках реализации (эффективность 50%).