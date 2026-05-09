Капитан «Вегаса» Стоун получил травму нижней части тела в 3-м матче серии с «Анахаймом». Он сыграл 4:24 в 1-м периоде и сделал ассист

Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в 3-м матче серии с «Анахаймом».

Капитан «Вегаса » Марк Стоун получил травму нижней части тела в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (6:2, 2-1).

В первом периоде 33-летний канадец сыграл 4:24 и отметился результативной передачей.

В начале второго периода Стоун ненадолго вернулся на скамейку «Голден Найтс». Во время перерыва на рекламу он попробовал выйти на лед, но почувствовал дискомфорт и окончательно ушел в раздевалку.

Главный тренер «рыцарей» Джон Торторелла после игры не предоставил никакой информации о состоянии Стоуна. Как сообщает Las Vegas Review-Journal, речь может идти о травме паха.

В текущем плей-офф НХЛ у Марка 7 (3+4) очков в 9 играх при полезности «минус 1».