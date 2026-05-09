Торторелла о хет-трике Марнера в 3-й игре серии с «Анахаймом»: «Он очень уверен в своих силах. Митча регулярно подкалывают насчет игры в плей-офф, но его это не беспокоит»
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался об игре форварда Митча Марнера в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (6:2, 2-1).
29-летний канадец набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него первым в плей-офф за карьеру.
«Он очень уверен в своих силах. Как вы знаете, разные люди регулярно подкалывают Митча по поводу его игры в плей-офф и всего такого.
Я не думаю, что это его хоть немного беспокоит. Он просто играет. И я рад, что он сейчас приносит пользу команде», – сказал Торторелла.
Напомним, что во время выступлений за «Торонто» Марнер сталкивался с критикой в свой адрес после вылетов «Лифс» из плей-офф.
