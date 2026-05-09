Рафф о «Баффало» после 1:5 от «Монреаля»: «3 или 4 их гола стали результатом наших ошибок при владении шайбой. Так нельзя. Мы сами себя подвели»

Линди Рафф отметил ошибки «Баффало» при контроле шайбы во 2-й игре с «Монреалем».

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о поражении от «Монреаля » (1:5) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

«Три или четыре их гола стали результатом наших ошибок при владении шайбой. Так нельзя. Мы сами себя подвели. Мы знаем, что должны играть лучше.

После первой игры мы говорили о том, что нужно сохранить правильный настрой. Это было моей задачей. Но сегодня получилось так, что мы сами стали причиной большей части их голов», – сказал Рафф.

Первую шайбу «Канадиенс» забросили уже на 2-й минуте матча – результативная атака началась после того, как форвард «Сэйбрс» Пейтон Кребс потерял шайбу в своей зоне.

При третьей шайбе канадского клуба игроки «Баффало » неудачно распорядились шайбой в чужой зоне, из-за чего началась контратака.

Перед четвертой шайбой канадского клуба потерю в чужой зоне допустил форвард «Баффало» Тейдж Томпсон . Он же утратил контроль над шайбой в моменте, приведшем к голу победителей в пустые ворота.