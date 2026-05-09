Марнер возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 13 очками в 9 играх. Капризов, Куинн Хьюз и Айкел отстают на 2 балла
Митч Марнер возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 13 очками в 9 играх.
Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (6:2, 2-1).
На счету 29-летнего канадца стало 13 (6+7) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8».
Марнер единолично возглавил гонку бомбардиров розыгрыша.
Второе место делят 3 игрока с 11 очками – форвард Кирилл Капризов («Миннесота», 3+8 в 8 играх), защитник Куинн Хьюз («Миннесота», 3+8 в 8) и форвард Джек Айкел («Вегас», 1+10 в 9).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Марнер в шоке, оказывается в плей-офф можно играть и забивать ;)
Марнер в шоке, оказывается в плей-офф можно играть и забивать ;)
Ну не хватало ещё, чтобы в дивизионе с Анахаймом и Ютой дело шло так же плохо, как с условным Бостоном, Тампой, Флоридой и Коламбусом в своё время...
Драйзайтль может догнать, 3 матча в запасе.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Кучеров мало что-то набрал надо поднажать ;)
Торонто - "Пу-пу-пу"...
Без Макдэвида таблица конечно более реалистично смотрится)
Не болею за Вегас, но прям хочется, чтоб он утер нос всем этим Торонтовским болелам, которые его годами чмырили за мягкость и некубковость.
Не болею за Вегас, но прям хочется, чтоб он утер нос всем этим Торонтовским болелам, которые его годами чмырили за мягкость и некубковость.
Пускай свою жёсткость и кубковость покажет против Колорадо, а не против Юты и Анахайма. У Торонто соперники были явно посильнее, чем эти.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем