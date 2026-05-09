Марнер возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 13 очками в 9 играх. Капризов, Куинн Хьюз и Айкел отстают на 2 балла

Митч Марнер возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 13 очками в 9 играх.

Форвард «Вегаса » Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (6:2, 2-1).

На счету 29-летнего канадца стало 13 (6+7) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8».

Марнер единолично возглавил гонку бомбардиров розыгрыша.

Второе место делят 3 игрока с 11 очками – форвард Кирилл Капризов («Миннесота», 3+8 в 8 играх), защитник Куинн Хьюз («Миннесота », 3+8 в 8) и форвард Джек Айкел («Вегас», 1+10 в 9).