  • «Вегас» повел 2-1 в серии с «Анахаймом», выиграв 3-й матч (6:2). Марнер набрал 3+1, Харт отразил 31 из 33 бросков
«Вегас» вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (2-1), одержав победу в третьем матче (6:2). 

В тройку звезд вошли три игрока «Голден Найтс» – форвард Митч Марнер (3+1, натуральный хет-трик – 3 шайбы подряд), защитник Ши Теодор (1+1) и вратарь Картер Харт (31 сэйв после 33 бросков). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Восхищаюсь Вегасом. Вроде молодая франшиза, а уже два финала и Кубок. Плюс чуйка на игроков. Взяли Айкела после рискованной операции. Вовремя слили Маршессо, дав дорогу Дорофееву, нашли как использовать Барбашева, забрали Марнера... Не удивлюсь увидеть их в финале.
Там по слухам Мэтьюс шантажирует руководство Торонто,мол делайте шаги,усиливайте команду,а то забастую.Чувак у тебя был вот такой Марнер все эти годы,может в тебе дело,капитанчик.
Ответ Алексей Окатов
Какое отношение к этому имеет Мэттьюс? Он лично вынудил его покинуть Торонто? Возможно, вопросы следует адресовать руководству команды.
Рано уткам в финал конфы
Ответ Alex-Ibra
Они уже прыгнули выше клюва.
