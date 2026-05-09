Андрей Коваленко сравнил чемпионский «Локомотив» начала 2000-х с нынешним: «У команд много общего, главное – характер. Нас часто называли бурлаками на Волге – могли вытащить любой матч»

Андрей Коваленко сравнил чемпионский «Локомотив» начала 2000-х и нынешний.

Двукратный победитель Суперлиги в составе «Локомотива» Андрей Коваленко сравнил ту команду ярославцев с нынешней.

– Можете сравнить этот «Локомотив» и ваш «Локомотив» начала века, который дважды подряд стал чемпионом?

– Наверное, правильно их сравнить, когда нынешнее поколение ярославцев возьмет второй титул подряд. Надеюсь, такая возможность представится.

Но уже сейчас у этих команд есть много общего. Главное – характер. Наш «Локомотив» начала века, меня лично часто называли бурлаками на Волге, мы иногда вопреки всему могли вытащить любой матч и любого соперника. Вот и в серии с «Авангардом» при счете 1-3 нынешние игроки «Локомотива» стали бурлаками.

На этот момент специально обратил внимание своего младшего сына, капитана юниорской сборной России Ивана Коваленко. В следующем сезоне ему пробиваться в «Локо» и, возможно, «Локомотив». Некоторые эксперты говорят, что Иван более талантлив, чего его старший брат Николай и его отец.

Поэтому уже сейчас Коваленко-младший этот бурлацкий характер должен видеть, понимать и нарабатывать. Без этого характера чемпионом не станешь., – сказал Коваленко.