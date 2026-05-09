Демидов порезал руку Маленстину коньком, падая на лед после силового приема Гринуэя. Форвард «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, несмотря на кровь

Иван Демидов случайно порезал руку Беку Маленстину, падая на лед после хита.

Форвард «Баффало» Бек Маленстин получил порез руки коньком во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (1:5, 1-1).

В начале второго периода форвард «Сэйбрс» Джордан Гринуэй применил силовой прием против нападающего «Канадиенс» Ивана Демидова .

Падая на лед, россиянин случайно зацепил коньком руку находившегося рядом Маленстина.

Игрок «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, после чего ему стали оказывать помощь из-за обильного кровотечения. Он вернулся на лед только в третьем периоде и провел еще 3 смены.

Демидов ушел в раздевалку раньше Маленстина и вернулся в игру в середине второго периода.

Демидов без очков и бросков в 2-м матче с «Баффало»: 1 блок, 1 хит, «плюс 1» за 13:18. У него 0+2 в 9 играх плей-офф