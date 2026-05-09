Защитник «Монреаля» Хатсон сделал 10 ассистов в плей-офф за 14 игр – 2-й результат в истории клуба. Быстрее был только Лэк (11 матчей с 1941 по 1944 год)
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (5:1, 1-1).
На счету 22-летнего американца стало 7 (2+5) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+1».
За карьеру в Кубке Стэнли – 12 (2+10) баллов в 14 играх.
В истории «Канадиенс» только форвард Элмер Лэк быстрее достиг отметки 10 ассистов в плей-офф – за 11 матчей с 1941 по 1944 год.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
На счету 22-летнего американца стало 9 (2+5)... ЗдОрово как ) На автора новости санкции по математике наложили? Или так теперь в школе учат?
Нет, числа очков и игр местами поменялись. А за бдительность спасибо.
