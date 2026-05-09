Защитник «Монреаля» Хатсон сделал 10 ассистов в плей-офф за 14 игр – 2-й результат в истории клуба. Быстрее был только Лэк (11 матчей с 1941 по 1944 год)

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 10 ассистов в плей-офф за 14 игр.

Защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (5:1, 1-1).

На счету 22-летнего американца стало 7 (2+5) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+1».

За карьеру в Кубке Стэнли – 12 (2+10) баллов в 14 играх.

В истории «Канадиенс» только форвард Элмер Лэк быстрее достиг отметки 10 ассистов в плей-офф – за 11 матчей с 1941 по 1944 год.