Добеш – 3-й вратарь-новичок «Монреаля» за 40 лет с 5+ победами в одном плей-офф. Больше лишь у Руа

Добеш – 3-й вратарь-новичок «Монреаля» за 40 лет с 5+ победами в одном плей-офф.

Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш отбил 29 бросков из 30 во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (5:1, 1-1 в серии).

В 2008-м столько же матчей (5) выиграл Кэри Прайс . У Патрика Руа было 15 побед в 1986 году (рекорд «Монреаля » для вратарей-новичков).