Демидов без очков и бросков в 2-м матче с «Баффало»: 1 блок, 1 хит, «плюс 1» за 13:18. У него 0+2 в 9 играх плей-офф
Демидов остался без очков во втором матче с «Баффало».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативностью во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (5:1, 1-1 в серии).
Всего в 9 играх текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) очка.
Сегодня за 13:18 (5:24 – в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот (1 заблокирован, 2 – мимо), 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
По стопам Мичковабезочкова
То что он не ПО-шный игрок, неожиданно. По виду все качества для плей-офф при нем. Может, не освоился.
Отсутствие игр международных для молоды парней сказывается - сейчас необходимый опыт в плей-офф НХЛ и кхл получат и будут рвать и метать в матчах на вылет. Не было еще опыта таких важнейших матчей, копится.
похоже подустал
Ну как бы Сеннеке тащит, с одного драфта, правда Сеннеке выше задрафтован, но играет больше и не устал. Проблема в том что те кто следит за нашими в НХЛ считают что они должны феерить, а реальность такова что вот Демидов и есть самый высокий выбор игрока из России на драфте, вот его текущий уровень. Непонятно почему он должен стать таким то некстваном или Мичков, который выбирался еще ниже. Это вот реальный уровень нашего хоккея сейчас и все эти разговоры про то что мы бы там на олимпиаде или Чм - это все вообще ни на чем не основано. В России готовят в целом игроков довольно средне. Но в принципе Демидов для своего номера драфта и в целом среди проспектов последних лет 3 неплохо выглядит и еще может заиграть в топ-6.
Так там и у Кофилда, и Слафковского на 2 очка больше всего лишь)
Объясните поподробнее, почему я не должен болеть за Баффало? По моему, отличная команда.
Никто не призывает НЕ болеть за кого-то. Приглашают поболеть за наших; "наши" это игроки, это не клубы.
