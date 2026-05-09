«Монреаль» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1), выиграв 2-й матч (5:1). Ньюхук сделал дубль, счет по броскам – 28:30

«Монреаль» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1).

«Монреаль » обыграл в гостях «Баффало » (5:1) во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли и сравнял счет в серии (1-1).

Форвард «Канадиенс» Алекс Ньюхук отметился дублем в этой игре.

Счет по броскам в створ ворот – 28:30 в пользу «Сэйбрс». Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш сделал 29 сэйвов.