Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Помним подвиг прадедов, мужество фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто отстоял Родину и подарил нам будущее. Низкий поклон ветеранам»

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг поздравил с Днем Победы.

«С Днем Победы! Сегодня вместе с юниорской сборной России U18 поздравляем всех с 9 Мая – священным праздником для каждой семьи и для всей нашей страны.

Мы помним подвиг наших дедов и прадедов, мужество фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто отстоял Родину, сохранил страну и подарил нам будущее.

Для нас особенно важно, чтобы молодежь не просто знала историю Великой Победы, а чувствовала свою связь с поколением победителей, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Именно так передаются главные ценности – любовь к Родине, мужество, сила духа, единство и ответственность за будущее своей страны.

Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим героям. С Днем Победы! Мы помним!» – написал Ротенберг.