Никита Дишковский: «Трешток мало кого может вывести из равновесия. Я так по себе сужу. Когда играю в хоккей, то сконцентрирован на игре, а не на каких-то пустых словах»

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался о трештоке.

– Егор Сурин любит трешток на льду. Вы иначе себя ведете?

– Я спокойно к этому отношусь. Просто так к человеку никогда не подъеду и не обзову, не буду ничего грязного говорить. Даже если мне что-то будут говорить, то спокойно к этому отношусь.

Когда играю в хоккей, то сконцентрирован на игре, а не на каких-то пустых словах. Я думаю, что трешток вообще мало кого может вывести из равновесия. Это я так по себе сужу.

У всех разные стили игры. Кому-то нужно врезаться пару раз, чтобы игру почувствовать, кому-то пару передач отдать, кому-то бросить пару раз по воротам, а кому-то нужно оскорбить кого-то. У всех разные стили, – сказал Дишковский.