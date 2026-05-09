Вайсфельд о том, сможет ли «Ак Барс» закрыть Радулова: «Все может быть. Не думаю, что они будут персонально против него играть. Там помимо него много хороших хоккеистов, тот же Шалунов»
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об игре 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.
5 июля игроку исполнится 40 лет.
– Как вы считаете, почему Радулов в 40 лет остается в такой феноменальной форме?
– Я, честно говоря, не знаю. Это скорее исключение из правил. В таком возрасте так не играют. Думаю, важную роль играют природное здоровье и правильное отношение к себе.
– Сможет ли «Ак Барс» закрыть Радулова в финале? Возможно ли это?
– Все может быть. Другой вопрос, наверное, «Ак Барс» – не первая команда, которая попытается его закрыть. Многие хотели это сделать, но не у всех получалось. Я не думаю, что игроки «Ак Барса» будут персонально против него играть. Мне кажется, там помимо Радулова есть много хороших хоккеистов, тот же Шалунов.
– А если попробовать вывести его на эмоции и залезть «под кожу»?
– Я думаю, что тут никаких шансов нет, просто никаких. Я ни разу не видел, чтобы его кто-то смог вывести из себя. Да, он ругается на судей или партнеров, но не из-за того, что его выводят. Я еще ни разу не видел, чтобы эмоции Радулова зависели от действий соперников.
– Надо ли кому-то из игроков «Ак Барса» персонально играть против Радулова?
– Мне кажется, персональная опека – это история из прошлого. Я плохо представляю, как играть персонально с Радуловым. Допустим, «Ак Барс» примет такое решение. Но тогда человек, который его опекает, должен быть постоянно с ним на льду. И если такое произойдет, тогда развяжутся руки, например, у Шалунова.
И еще не факт, что против Радулов кто-то сможет сыграть персонально. «Ак Барсу» будет трудно против Радулова. Любого сильного игрока сложно закрыть. Также, как и Барабанова или Яшкина у Казани. К таким игрокам всегда будет повышенные внимание.
Если бы было просто закрыть Радулова или кого-то другого, то почему не закрывали? – сказал Вайсфельд.