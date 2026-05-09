  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о том, сможет ли «Ак Барс» закрыть Радулова: «Все может быть. Не думаю, что они будут персонально против него играть. Там помимо него много хороших хоккеистов, тот же Шалунов»
0

Вайсфельд о том, сможет ли «Ак Барс» закрыть Радулова: «Все может быть. Не думаю, что они будут персонально против него играть. Там помимо него много хороших хоккеистов, тот же Шалунов»

Леонид Вайсфельд высказался об игре 39-летнего Александра Радулова.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об игре 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

5 июля игроку исполнится 40 лет.

– Как вы считаете, почему Радулов в 40 лет остается в такой феноменальной форме? 

– Я, честно говоря, не знаю. Это скорее исключение из правил. В таком возрасте так не играют. Думаю, важную роль играют природное здоровье и правильное отношение к себе. 

– Сможет ли «Ак Барс» закрыть Радулова в финале? Возможно ли это?

– Все может быть. Другой вопрос, наверное, «Ак Барс» – не первая команда, которая попытается его закрыть. Многие хотели это сделать, но не у всех получалось. Я не думаю, что игроки «Ак Барса» будут персонально против него играть. Мне кажется, там помимо Радулова есть много хороших хоккеистов, тот же Шалунов. 

– А если попробовать вывести его на эмоции и залезть «под кожу»?

– Я думаю, что тут никаких шансов нет, просто никаких. Я ни разу не видел, чтобы его кто-то смог вывести из себя. Да, он ругается на судей или партнеров, но не из-за того, что его выводят. Я еще ни разу не видел, чтобы эмоции Радулова зависели от действий соперников.  

– Надо ли кому-то из игроков «Ак Барса» персонально играть против Радулова?

– Мне кажется, персональная опека – это история из прошлого. Я плохо представляю, как играть персонально с Радуловым. Допустим, «Ак Барс» примет такое решение. Но тогда человек, который его опекает, должен быть постоянно с ним на льду. И если такое произойдет, тогда развяжутся руки, например, у Шалунова.

И еще не факт, что против Радулов кто-то сможет сыграть персонально. «Ак Барсу» будет трудно против Радулова. Любого сильного игрока сложно закрыть. Также, как и Барабанова или Яшкина у Казани. К таким игрокам всегда будет повышенные внимание.

Если бы было просто закрыть Радулова или кого-то другого, то почему не закрывали? – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЛеонид Вайсфельд
logoЛокомотив
logoДмитрий Яшкин
logoАк Барс
logoМаксим Шалунов
logoАлександр Барабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Воробьев – о жарких полуфиналах плей-офф КХЛ
9 мая, 16:35
Сергей Гомоляко: «Радулов – главная звезда КХЛ. Сумасшедшая самоотдача у человека почти в 40 лет!»
8 мая, 18:08
Свечников – 2-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с 50+ очками в плей-офф. Среди россиян в НХЛ – 17-й
8 мая, 04:22
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» успешно защитил 145-страничную диссертацию
18 минут назад
Роман Ротенберг о возможной работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
сегодня, 07:30
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
сегодня, 07:15
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
сегодня, 06:30
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06
сегодня, 03:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» продлил контракт с Алалыкиным на год. Форвард набрал 20 очков в 44 матчах сезона
5 минут назад
Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»
52 минуты назад
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
сегодня, 06:58Видео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
сегодня, 06:45Видео
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Рекомендуем