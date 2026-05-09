Черкас о вылете «Авангарда»: «Ги Буше проиграл серию. Когда в 6-м матче стало 2:1, надо было взять тайм-аут и выпустить тех игроков, которые смогли бы удержать счет»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе «Локомотива » в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 против «Авангарда ».

Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3. В финале «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».

«Конечно, хотелось бы, чтобы каждая серия была такой. Конечно, игроки и тренеры такого не хотят, потому что это нервы и стресс. Но для болельщиков – это классное зрелище. Эта серия была подарком, мы все с удовольствием его посмотрели.

Ги Буше проиграл серию. Когда в шестом матче счет стал 2:1, ему надо было взять тайм-аут и выпустить тех игроков, которые смогли бы удержать счет. А то они пропустили, сразу вышли, неоправданный проброс и 2:2.

Сам же «Локомотив» был лучше готов к серии функционально. «Авангард» проиграл сам», – сказал Черкас.