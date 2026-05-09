  • Черкас о вылете «Авангарда»: «Ги Буше проиграл серию. Когда в 6-м матче стало 2:1, надо было взять тайм-аут и выпустить тех игроков, которые смогли бы удержать счет»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 против «Авангарда».

Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3. В финале «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».

«Конечно, хотелось бы, чтобы каждая серия была такой. Конечно, игроки и тренеры такого не хотят, потому что это нервы и стресс. Но для болельщиков – это классное зрелище. Эта серия была подарком, мы все с удовольствием его посмотрели.

Ги Буше проиграл серию. Когда в шестом матче счет стал 2:1, ему надо было взять тайм-аут и выпустить тех игроков, которые смогли бы удержать счет. А то они пропустили, сразу вышли, неоправданный проброс и 2:2.

Сам же «Локомотив» был лучше готов к серии функционально. «Авангард» проиграл сам», – сказал Черкас.

Как «Авангарду» поступить с Ги Буше?2470 голосов
УволитьАвангард
ОставитьГи Буше
сколько таких черкасов, которые сами не тренируют, но точно знают, "как надо было" после того, как все закончилось.
Ответ ЭЮЯ
Надо быть гением тренерского цеха, чтоб понимать, что после выигранного вбрасывания в центре кидать шайбу на проброс - это не лучшая затея?
Ответ VasyaFilkin
Хоккей - это игра, где ошибки были и будут всегда. И теория, даже самая совершенная, не поможет тебе выиграть матч. Разбирать потом можно сколько угодно, это ничего не изменит. И не застрахует от будущих ошибок.
На эмоциях, конечно, психовал на Буше. Но в целом, сезон удовлетворительный. Тренер попросил определенных игроков, он их получил, без всяких отмазок и адаптаций встроил игроков в свою систему и все было нормально. Опять же, мы оказались в полуфинале во много благодаря Буше, его система работала до определенного момента, поэтому сезон можно назвать удовлетворительным. Надеюсь, Ги учится на своих ошибках и будет готовиться к следующему сезону.

Для тех кому результаты здесь и сейчас, не забывайте, что этот же Локомотив 3 года подряд отлета от ЦСКА, но никто Никитина не выгонял, как итог, трофей и команда, построенная на годы вперед.
Ответ Satvaldino
авангард у меня в антипатиях, но игра с буше у них класс. самые интересные серии. а с локомотивом где то чуть не фартануло. в начале серии не фартило локо. игра хорошая.
Ответ Satvaldino
буше не учится на своих ошибках, взять хотя бы игру в 11 нападающих - просто потому что так надо
Все такие умные, знали до начала плей-офф «как надо» поступать, видимо за «умность» их никуда и не привлекают.
Я тоже не понял, почему Буше не брал таймауты.
Ответ Don_Krebs
Локомотив мог отдохнуть и это сыграло бы им на руку. Мне кажется, так рассуждал.
Ответ Юрец55
Ну, допустим, перед вторым, ничейным голом в 6 игре еще можно понять этот аргумент (хотя он дискуссионный на самом деле). Но почему в других матчах этого не было? Это же самый простой способ сбить темп игры, сбить кураж у соперника, остановить нагнетание у своих ворот и дать конкретный план своим игрокам под конкретное звено Локомотива + немного набраться сил перед самыми ответственными минутами. Даже опытные игроки нуждаются в подсказках и отдыхе. По-моему, принципиальный отказ брать таймауты выдает отсутствие тактической гибкости у тренера.
Проиграли из за проброса Волкова.
Ну, сам играю в любительской лиге, у нас была один в один ситуация. Когда нам забили и счёт стал 3-2, я сам попросил тренера взять тайм-аут, но он сказал : нельзя, лидеры соперника отдохнут и получат доп. время на разбор, что нельзя делать, т.к. они свой тайм-аут уже использовали. Тренер воспитаник Локомотива). Видимо, и Буше того же мнения был. Мы кстати сохранили победный счёт).
Даа... вот тренировал бы нас Черкас...
А кто этот Черкас? Он сам что-то выигрывал ?
Там вроде проброс же был перед вторым голом?
Был бы в воротах Черкас, ни о каком плей-офф, ещё в ноябре, речи бы не шло. Не смотря на тайм-ауты
