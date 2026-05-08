Фарм «Питтсбурга» выбил фарм «Вашингтона» в плей-офф АХЛ (3-1). Мурашов отразил 37 из 38 бросков в 4-й игре (4:1) – у «Херши» забил только Мирошниченко

Фарм «Питтсбурга» выбил фарм «Вашингтона» в плей-офф АХЛ (3-1).

«Уилкс-Бэрри» выбил «Херши » в плей-офф АХЛ , выиграв полуфинал дивизиона (3-1, 4:1 в четвертом матче).

Фарм «Питтсбурга » вышел в финал дивизиона (ранее – 2-й раунд) впервые с 2016 года. Фарм «Вашингтона » не добрался до этой стадии впервые за 4 года.

22-летний российский вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отразил 37 из 38 бросков в четвертой игре и стал 3-й звездой. В текущем плей-офф у него 3 победы в 4 играх при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,99.

21-летний нападающий «Уилкс-Бэрри» Михаил Ильин отметился результативной передачей в четвертой игре. У него 3 (1+2) балла в 4 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+3».

У «Беарс» единственную шайбу забросил Иван Мирошниченко. На счету 22-летнего россиянина 3 (2+1) балла в 6 играх при полезности «минус 3».

В финале дивизиона «Пингвинс» предстоит сыграть со «Спрингфилдом» (фармом «Сент-Луиса») в серии до 3 побед.