  • Фарм «Питтсбурга» выбил фарм «Вашингтона» в плей-офф АХЛ (3-1). Мурашов отразил 37 из 38 бросков в 4-й игре (4:1) – у «Херши» забил только Мирошниченко
2

«Уилкс-Бэрри» выбил «Херши» в плей-офф АХЛ, выиграв полуфинал дивизиона (3-1, 4:1 в четвертом матче). 

Фарм «Питтсбурга» вышел в финал дивизиона (ранее – 2-й раунд) впервые с 2016 года. Фарм «Вашингтона» не добрался до этой стадии впервые за 4 года. 

22-летний российский вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отразил 37 из 38 бросков в четвертой игре и стал 3-й звездой. В текущем плей-офф у него 3 победы в 4 играх при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,99. 

21-летний нападающий «Уилкс-Бэрри» Михаил Ильин отметился результативной передачей в четвертой игре. У него 3 (1+2) балла в 4 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+3». 

У «Беарс» единственную шайбу забросил Иван Мирошниченко. На счету 22-летнего россиянина 3 (2+1) балла в 6 играх при полезности «минус 3». 

В финале дивизиона «Пингвинс» предстоит сыграть со «Спрингфилдом» (фармом «Сент-Луиса») в серии до 3 побед. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
По традиции старших )
Ответ sk0208827
По традиции старших )
Унижением вшивчиков удовлетворён - вперед пингвиненки!
