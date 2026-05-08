Джордан Стаал вошел в топ-5 в истории «Каролины» и «Хартфорда» по очкам в плей-офф (41 в 96 играх). На 4-м месте идет его брат Эрик (43 в 43)

Джордан Стаал вошел в топ-5 лучших бомбардиров «Каролины» в плей-офф .

Капитан «Каролины» Джордан Стаал забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).

В 7 играх в текущем плей-офф на счету 37-летнего канадца стало 4 (1+3) очка при полезности «+3».

В целом в плей-офф в составе «Харрикейнс» у него 41 (16+25) балл в 96 играх.

Стаал вошел в топ-5 бомбардиров франшизы (с учетом достижений игроков «Хартфорд Уэйлерс») в кубковых встречах, обогнав Джейккоба Слэвина (40 очков в 93 играх, 9+31), Рона Фрэнсиса (39 в 62, 14+25) и Теуво Терявяйнена (39 в 65, 19+20).

Выше идут Себастьян Ахо (89 в 96, 37+52), Андрей Свечников (51 в 73, 24+27), Сет Джарвис (47 в 62, 20+27) и старший брат Джордана Эрик Стаал (43 в 43, 19+24).

Отметим, что для Джордана текущий плей-офф в составе клуба является восьмым (он, Слэвин, Ахо и Джордан Мартинук в этом году догнали Фрэнсиса и повторили рекорд франшизы по числу кампаний).

Эрик сыграл в плей-офф за «Каролину» только в двух сезонах (2006 – победа в Кубке Стэнли, 2009 – поражение от «Питтсбурга» с Джорданом в составе в финале конференции).