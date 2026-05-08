Свечников обошел Панарина по голам в плей-офф НХЛ (24) и делит с Зубовым 15-е место в истории среди россиян

Андрей Свечников обошел Артемия Панарина по голам в плей-офф НХЛ (24) .

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).

У 26-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 7 играх в текущем плей-офф НХЛ .

За карьеру в Кубке Стэнли – 51 (24+27) балл в 73 играх.

По числу голов в плей-офф среди россиян Свечников обошел форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина (23 в 77 играх) и делит 15-е место с Сергеем Зубовым (24 в 164).

В топ-15 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 77 голов в 161 игре), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 54 в 157), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Миннесота», 51 в 129), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124), Павел Буре (35 в 64), Евгений Кузнецов (33 в 97), Игорь Ларионов (30 в 150), Валерий Ничушкин («Колорадо», 27 в 85) и Валерий Каменский (25 в 66).