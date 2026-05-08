  • Свечников – 2-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с 50+ очками в плей-офф. Среди россиян в НХЛ – 17-й
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0). 

У 26-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 7 играх в текущем плей-офф НХЛ

За карьеру в Кубке Стэнли – 51 (24+27) балл в 73 играх. 

Свечников – второй игрок в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», достигший отметки 50 очков в плей-офф. Лидирует Себастьян Ахо (89 баллов в 96 играх, 37+52, сегодня – 0+1). 

Отметим, что на третьем месте среди бомбардиров клуба в Кубке Стэнли также идет действующий игрок команды – Сет Джарвис (47 в 62, 20+27). 

Среди россиян в истории лиги Андрей стал 17-м, кому удалось набрать 50 или более очков в плей-офф за карьеру. Он обошел Александра Радулова (49 в 67, 21+28), на 16-м месте идет Валерий Каменский (60 в 66, 25+35). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сегодня хорошо сыграл)
По шайбам 15-й Свечников.
по штрафу 11й, по +/- - 10й
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд'Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
4 минуты назад
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» играет с «Колорадо»
сегодня, 01:27Live
Какая команда НХЛ использовала фиолетовые джерси? Узнайте в нашем тесте
вчера, 22:00Тесты и игры
Маккиннон о Ландескуге и 6 победах «Колорадо» подряд в плей-офф: «Мы очень долго ждали его возвращения. И оно того стоило»
вчера, 21:50
«Питтсбург» не ведет переговоры с Мантой о продлении контракта. Форвард с 33 шайбами – лучший снайпер «Пингвинс» в прошлой регулярке
вчера, 21:29
Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». Вратарь ранее ушел из «Металлурга»
вчера, 20:18Фото
Форвард «Флориды» Ткачак совершил полет на истребителе F-16 с пилотажной группой ВВС США: «Было немного не по себе самому управлять самолетом. Один из лучших моментов в жизни»
вчера, 19:57Фото
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
56 минут назад
Токкет про 0-3 в серии с «Каролиной»: «Филадельфии» нужна дисциплина. Нам нельзя получать по 8-9 удалений за матч»
вчера, 21:59
Денисенко о финале Кубка Гагарина: «В «Локомотиве» знаком почти со всей командой, вместе росли. Но на льду друзей нет»
вчера, 21:08
Хайнс про 0-2 в серии с «Колорадо»: «Миннесота» проиграла «Далласу» два матча подряд, потом выиграла три. Думаю, мы можем опираться на этот опыт»
вчера, 20:56
Дано после 5:1 с «Баффало»: «У «Монреаля» другой хоккей по сравнению с серией против «Тампы». Это не просто война, где все решают 1-2 гола. Здесь игра более открытая»
вчера, 20:39
Крикунов о финале Кубка Гагарина: «У «Локомотива» и «Ак Барса» равны силы по вратарям, обороне. По нападению преимущество у Ярославля»
вчера, 20:07
Защитник «Ак Барса» Терехов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» – неприятный соперник, душный. Будет тяжелая серия, много борьбы, стыков»
вчера, 19:39
«Локомотив» – «Ак Барс» в Финале Кубка Гагарина, «Авангард» не дотерпел. Обсуждаем плей-офф в программе «КХЛ Здесь»
вчера, 19:26ВидеоСпортс"
Эрикссон Эк и Брудин пропустят 3-й матч серии с «Колорадо» из-за травм. Валльстедт выйдет в старте у «Миннесоты»
вчера, 19:24
Дементьев о Канцерове в «Чикаго»: «У него есть шансы играть за основу. В клубе благоприятное для него положение с точки зрения состава»
вчера, 18:25
