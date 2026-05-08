Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена

Защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин сделал сэйв в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).

За 1:35 до завершения первого периода при счете 1:0 в пользу «Харрикейнс» защитник «Флайерс» Расмус Ристолайнен бросил по воротам Фредерика Андерсена .

Датчанин не сумел остановить шайбу, но находившийся рядом Слэвин вынес ее с линии ворот.