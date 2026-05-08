Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
Матвей Мичков остается без очков в серии с «Каролиной».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:4, 0-3).
В 8 играх в текущем плей-офф у 21-летнего россиянина 1 (0+1) очко при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:50.
Сегодня Матвей (9:29 – минимальное время в составе «Флайерс», 1:49 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
У него 2 броска в створ, 1 блок и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Заступники на Спортсе: аряя! Токкет нашу кровинушку ломает! Арряя где Конекны! Арря! Где Мартон! Поставить бы в ситуацию Матвея арря!
По мне все как раз наоборот, Токкет очень любит Матвея и в него верит, что так и не отправил его в скретч. Это как раз высшая степерь доверия, что такому телу доверяют хоть сколько-то играть вместо того, чтоб вызвать на матч ПО дуболома, который хоть черепки поколет или нормальным хитом толпу заведёт))) Но патриоту мало: ему надо, чтоб это днище 30 минут играло)))
Что может пойти не так?