  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
99

Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»

Матвей Мичков остается без очков в серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:4, 0-3). 

В 8 играх в текущем плей-офф у 21-летнего россиянина 1 (0+1) очко при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:50.

Сегодня Матвей (9:29 – минимальное время в составе «Флайерс», 1:49 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. 

У него 2 броска в створ, 1 блок и 2 потери. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11195 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoКубок Стэнли
logoКаролина
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколь раз говорить, Рикки-Такки весь сезон ломает Мичкова и пытается строить из него хрен пойми что. Конфликт между ними то тлеет, то полыхает. Какое отношение к нему , таков и выхлоп. Любой нормальный тренер, будет пытаться использовать сильные черты игрока и минимизировать слабые, и только Токкет постоянно пытается всем показать всю никчемность Мичкова. Матвей сто раз не силовик и не оборонец, но надо акцентировать его именно в этой ипостаси, да еще желательно и на неудобную для него позицию на поляне поставить.) Да и партнеров под стать подобрать таких, чтобы только кидались и толкались.) Он и в большинство -то его бы не ставил совсем, если бы не безысходность его реализации. Однако тут всем хейтерам плевать, ведь не забивает же блиииин, да как так-то?? ) Он же должен за минуту на поляне три шайбы заколотить, просто обязан.) Даа, а где же чудо -Мартон, ведь он будущий герой токкетовского романа, где Конекны, Кутюрье -они же звезды? Что же вы об этом, господа хорошие и совсем не хорошие, не орете во все горло? Поставить бы таких крикунов в ситуацию Матвея и посмотреть на сколь бы их хватило с такой вечно улыбающейся и радостной жизнью.) Ладно, хватит об этом, чего тут жевать -умным объяснять не нужно, а другим и не суждено. Всем дня хорошего, надеюсь.)
Ответ Buturlin
Сколь раз говорить, Рикки-Такки весь сезон ломает Мичкова и пытается строить из него хрен пойми что. Конфликт между ними то тлеет, то полыхает. Какое отношение к нему , таков и выхлоп. Любой нормальный тренер, будет пытаться использовать сильные черты игрока и минимизировать слабые, и только Токкет постоянно пытается всем показать всю никчемность Мичкова. Матвей сто раз не силовик и не оборонец, но надо акцентировать его именно в этой ипостаси, да еще желательно и на неудобную для него позицию на поляне поставить.) Да и партнеров под стать подобрать таких, чтобы только кидались и толкались.) Он и в большинство -то его бы не ставил совсем, если бы не безысходность его реализации. Однако тут всем хейтерам плевать, ведь не забивает же блиииин, да как так-то?? ) Он же должен за минуту на поляне три шайбы заколотить, просто обязан.) Даа, а где же чудо -Мартон, ведь он будущий герой токкетовского романа, где Конекны, Кутюрье -они же звезды? Что же вы об этом, господа хорошие и совсем не хорошие, не орете во все горло? Поставить бы таких крикунов в ситуацию Матвея и посмотреть на сколь бы их хватило с такой вечно улыбающейся и радостной жизнью.) Ладно, хватит об этом, чего тут жевать -умным объяснять не нужно, а другим и не суждено. Всем дня хорошего, надеюсь.)
Чел жирный, чел летом рассекает в дубаях, попадая в дтп, чел не борется, чел медленно катается

Заступники на Спортсе: аряя! Токкет нашу кровинушку ломает! Арряя где Конекны! Арря! Где Мартон! Поставить бы в ситуацию Матвея арря!
____________________________

По мне все как раз наоборот, Токкет очень любит Матвея и в него верит, что так и не отправил его в скретч. Это как раз высшая степерь доверия, что такому телу доверяют хоть сколько-то играть вместо того, чтоб вызвать на матч ПО дуболома, который хоть черепки поколет или нормальным хитом толпу заведёт))) Но патриоту мало: ему надо, чтоб это днище 30 минут играло)))
Ответ Buturlin
Сколь раз говорить, Рикки-Такки весь сезон ломает Мичкова и пытается строить из него хрен пойми что. Конфликт между ними то тлеет, то полыхает. Какое отношение к нему , таков и выхлоп. Любой нормальный тренер, будет пытаться использовать сильные черты игрока и минимизировать слабые, и только Токкет постоянно пытается всем показать всю никчемность Мичкова. Матвей сто раз не силовик и не оборонец, но надо акцентировать его именно в этой ипостаси, да еще желательно и на неудобную для него позицию на поляне поставить.) Да и партнеров под стать подобрать таких, чтобы только кидались и толкались.) Он и в большинство -то его бы не ставил совсем, если бы не безысходность его реализации. Однако тут всем хейтерам плевать, ведь не забивает же блиииин, да как так-то?? ) Он же должен за минуту на поляне три шайбы заколотить, просто обязан.) Даа, а где же чудо -Мартон, ведь он будущий герой токкетовского романа, где Конекны, Кутюрье -они же звезды? Что же вы об этом, господа хорошие и совсем не хорошие, не орете во все горло? Поставить бы таких крикунов в ситуацию Матвея и посмотреть на сколь бы их хватило с такой вечно улыбающейся и радостной жизнью.) Ладно, хватит об этом, чего тут жевать -умным объяснять не нужно, а другим и не суждено. Всем дня хорошего, надеюсь.)
Ну если посмотреть на Матвея со стороны, то он токсичный, тарантелла его ставил, тот знал что тренер не любит понты в виде лакросов, что делает мич? Правильно, выеживается, да и в кхл он скандалил. Он сам виноват, ему никто ничего не должен.
Однозначно главный виновник поражения, тут без вопросов...
Получает то время, что заслуживает, в отличии от остальных игроков практически не участвует в силовой борьбе и в оборонительных действиях. Играет с такой "скоростью" и "настроем" будто это не матч плей-офф Кубка Стенли, а товарищеская встреча ветеранов. Будь здоров Гребенкин не исключаю что Мичков вообще бы в запасе сидел.
Ответ Matador
Получает то время, что заслуживает, в отличии от остальных игроков практически не участвует в силовой борьбе и в оборонительных действиях. Играет с такой "скоростью" и "настроем" будто это не матч плей-офф Кубка Стенли, а товарищеская встреча ветеранов. Будь здоров Гребенкин не исключаю что Мичков вообще бы в запасе сидел.
Кто из Летчиков сегодня играл с высокой "скоростью" и "настроем"? Подскажи, а то я может чего-то пропустил 🤷‍♂️
Ответ Sailor111
Кто из Летчиков сегодня играл с высокой "скоростью" и "настроем"? Подскажи, а то я может чего-то пропустил 🤷‍♂️
Остальные сидели с жесткими лицами на лавке и очень ответственно катались. Именно так и измеряется настрой
Тренер Филы - физрук. Матвею надо в другой клуб, например, в Динамо Минск
Болельщики Филадельфии, вот вам наглядный пример того, что Кронин в Анахайме делал с Зеграсом. Пусть у вас потом не будет вопросов, почему Мичкова обменяли в другую команду, как у нас не было из-за обмена Тревора при всем его таланте. Есть игроки, которых не получится ломать через коленку, как бы ты ни хотел.
Ответ Mr.Duck
Болельщики Филадельфии, вот вам наглядный пример того, что Кронин в Анахайме делал с Зеграсом. Пусть у вас потом не будет вопросов, почему Мичкова обменяли в другую команду, как у нас не было из-за обмена Тревора при всем его таланте. Есть игроки, которых не получится ломать через коленку, как бы ты ни хотел.
Отличный пример. Значит Торторелла и Токкет все делали правильно.
Ответ Mr.Duck
Болельщики Филадельфии, вот вам наглядный пример того, что Кронин в Анахайме делал с Зеграсом. Пусть у вас потом не будет вопросов, почему Мичкова обменяли в другую команду, как у нас не было из-за обмена Тревора при всем его таланте. Есть игроки, которых не получится ломать через коленку, как бы ты ни хотел.
Вопросы будут, когда Мич положит сорокет за сезон в другой команде.
Посмотрел в записи Каролина -Фила. О чем спор вообще, да там комментаторы просто писали кипятком от игры Мартона. Он создал сам там момента 3-4. Не завершил парочку и раза 4 я от комментаторов за матч слышал фамилию Мичков. Это не говорит о том что карьера Мартона будет заведомо лучше чем у Мичкова, но это очевидно дает ответ на вопрос почему один играет сейчас а другой нет.
Ответ melkar
Посмотрел в записи Каролина -Фила. О чем спор вообще, да там комментаторы просто писали кипятком от игры Мартона. Он создал сам там момента 3-4. Не завершил парочку и раза 4 я от комментаторов за матч слышал фамилию Мичков. Это не говорит о том что карьера Мартона будет заведомо лучше чем у Мичкова, но это очевидно дает ответ на вопрос почему один играет сейчас а другой нет.
Это говорит о том, что тренер у Филы - упёртый физрук.
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Это говорит о том, что тренер у Филы - упёртый физрук.
Да не может быть такого. При встрече с Каролиной разработать план на игру в виде "бицца-бороцца" - это же гениальная идея.
Что может пойти не так?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
33 минуты назад
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
18 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
48 минут назад
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
Токкет про 0-3 в серии с «Каролиной»: «Филадельфии» нужна дисциплина. Нам нельзя получать по 8-9 удалений за матч»
вчера, 21:59
Денисенко о финале Кубка Гагарина: «В «Локомотиве» знаком почти со всей командой, вместе росли. Но на льду друзей нет»
вчера, 21:08
Хайнс про 0-2 в серии с «Колорадо»: «Миннесота» проиграла «Далласу» два матча подряд, потом выиграла три. Думаю, мы можем опираться на этот опыт»
вчера, 20:56
Рекомендуем