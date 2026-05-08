Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»

Матвей Мичков остается без очков в серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:4, 0-3).

В 8 играх в текущем плей-офф у 21-летнего россиянина 1 (0+1) очко при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:50.

Сегодня Матвей (9:29 – минимальное время в составе «Флайерс», 1:49 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

У него 2 броска в створ, 1 блок и 2 потери.